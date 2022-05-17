合勤控(3704)旗下兆勤科技(Zyxel)，宣佈推出三款WiFi 6全新產品，包括Multy M1全覆蓋無線延伸系統、NBG7510雙頻WiFi 6路由器，及NWD7605雙頻WiFi 6 USB無線網卡，讓家庭用戶能夠以最容易且經濟實惠的方式升級WiFi 6。Multy M1及NBG7510目前已上市供貨，NWD7605預計將於2022年第三季度問市。

兆勤表示，穩定的WiFi連線對混合工作者及需要在家線上學習的學生來說非常重要。然而，最新的WiFi 6技術雖然能帶來更快的網速、更高的安全性，和更大的傳輸量，對於一般家庭用戶來說，仍普遍存在過高的進入門檻。為了讓家庭用戶也能輕鬆享受WiFi 6的好處，Zyxel特別推出全新家用產品陣容，無論是視聽娛樂、串流媒體、上網學習或遠端工作，都能以經濟實惠的方式獲得最佳連線品質。

Zyxel閘道器事業部協理晏自強表示，現今混合工作和線上學習都需要快速、穩定和高效的WiFi連線。此次兆勤推出全新WiFi 6系列產品，協助預算有限的家庭用戶也能以經濟實惠的方式輕鬆升級到最新WiFi 6，確保在重要的時刻網路都能穩定不斷線。

Multy M1 AX1800 Wi-Fi 6全覆蓋無線延伸系統是居家網路連線的最佳首選。其覆蓋坪數高達110坪，讓用戶在家中的每個角落都能感受穩定的WiFi連線，無需在路由器之間做切換。Multy M1提供雙包裝組，支援多達7個Ethernet連接埠，可連接更多的有線設備，如括媒體伺服器和NAS裝置等。用戶也能自由選擇要透過網路瀏覽器或專屬Multy app設定控管網路設備。此外，Multy M1亦支援Amazon Alexa語音助理、OpenVPN及WPA3無線加密技術，讓居家網路連線更智能又安全。

NBG7510路由器讓更多家庭用戶能以經濟實惠的方式輕鬆升級到WiFi 6。此款AX1800雙頻路由器具備三色LED指示燈，可幫助使用者清楚瞭解機器使用狀態，也能透過專屬Rover app或網頁管理頁面，輕鬆控管設備裝置。此外，家長能藉由NBG7510的智能家長管理功能，設定孩童連網裝置的使用時間，限制或阻擋造訪不適當的網頁，確保孩童安全上網。

NWD7605雙頻WiFi USB無線網卡提供市面上最快的AX1800速度。對於使用舊一代WiFi的桌機、筆電和其他裝置，只需插入NWD7605即可升級到最新WiFi 6。