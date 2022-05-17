今天獲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）任命為總理的柏納（Elisabeth Borne），是一位歷練豐富的技術官僚，擁有馬克宏的完全信任。

柏納現年61歲、工程師出身，2020年起歷任交通運輸部、環境部與勞工部長，在馬克宏第1任期就證明了她的忠心耿耿，以處理爭議性運輸與福利改革著稱的柏納，將是馬克宏第2任尋求調高法定退休年齡的得力助手。

馬克宏在4月總統選舉決選投票前承諾，第2任期施政重點會擺在處理氣候危機，並將責成總理進行「生態規劃」。他曾說希望由1位左派且具環保背景的女性出任總理，柏納正符合多項條件。

而柏納身為法國30多年來首位女性總理，也希望能比1990年代初期當不滿1年就下台的法國首位女總理克瑞松（Edith Cresson）做出更大貢獻。

柏納擔任勞工部長期間，正逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行，她贊成採取一系列措施來刺激年輕一代的就業。疫情高峰時期，她也常上電視提醒法國人居家上班，並大力捍衛政府的工作僱用保留計畫。

個性遠遠稱不上外向的柏納，不會蓋過馬克宏的鋒頭，也是馬克宏信得過的人。

一位不願透露姓名的工會消息人士說，柏納是真正的技術官僚；她服務過的部會據說則因她對同僚嚴厲，而以她的姓Borne為她取了個Borne out的暱稱，這是在玩「精疲力竭」（burn out）的文字遊戲。

根據4月間法國公眾意見機構（Ifop）民調，45%受訪者不知柏納是何許人。外界對她的私生活鮮有了解，只知道這位法國史上第2位女總理出生於巴黎，畢業於知名學府「綜合理工學院」（Ecole Polytechnique），父親早逝，母親收入微薄。

除此之外，大家還知道柏納熱愛數學。她曾說過，數字中「有些非常理性的東西，讓人非常安心」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110517