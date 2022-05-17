台北市典藏植物園，種植台灣多緯度豐富原生植物，經環保署評鑑屬於環境教育場域，響應5月22日「國際生物多樣性日」，典藏植物園推出環境教育課程，「臺北典藏植物園 動物肚子餓了！午餐吃什麼」，針對成人取向設計，讓大朋友們也能感到有趣。

北市府公園處圓山管理所主任蘇新富表示，台北市典藏植物園是環境教育場域，希望能讓全年齡都能前來，此次「臺北典藏植物園 動物肚子餓了！午餐吃什麼」活動，介紹動植物之間如何「鬥智」，例如杜鵑花與姑婆芋利用生物鹼，避免被動物吃，毛毛蟲又怎麼選擇適合食物等。

蘇新富指出，台北市典藏植物園擁有台灣不同緯度植物，在不同環境下外貌與環境需求都有差異，設計出「綠典對對碰」與「綠典工程師」教案，可以在園內的步道中，練習觀察不同緯度植物。

北市府公園處長黃淑如表示，聯合國制訂5月22日「國際生物多樣性日」，希望各界能重視生物多樣性，能夠將生態教育融入生活中，台北市典藏植物園內多達462種植物，能夠讓民眾瞭解稻台灣生態豐富性，

黃淑如強調，台北市典藏植物園在2018年通過環境教育設施場所認證，能藉由各種課程，讓民眾瞭解保育生態多樣性內涵。