國民黨在桃園市的市長提名陷入僵局，外傳有北部藍營金主私下做民調，力拱前高雄市長韓國瑜再批戰袍參選桃園，如此一來就能解救提名亂象，甚至有「唯有韓出馬才能壓制羅智強」一說。羅智強17日對此回應，對於任何人是否參選，一貫的態度就是給予尊重和祝福。已宣布參選的呂玉玲對此傳聞不予置評；魯明哲則說，消息空穴來風，甚至有可能是對手陣營放的消息，不便也無法表達意見。

國民黨桃園市長佈局撲朔迷離，連原本民調最高堅持不參選的立委魯明哲，近日都鬆口「若黨中央徵召會考慮」。羅智強為表參選決心更辭掉台北市議員到桃園買房子定居，而早早表態參選的立委呂玉玲，則是挾地方實力盼黨中央關愛提名她。

對於外傳有金主要力拱韓國瑜出戰選桃園市長，羅智強說，對於任何人是否參選，一貫的態度就是尊重和祝福，對他而言，要做的唯一一件事就是努力更努力來贏得桃園市民的支持、贏得桃園市長選舉，對於外界一再說出誰要來選的傳聞，對他而言似乎不是那麼重要，因為他要爭取的只有桃園市民對他的認同。

呂玉玲對此則說，沒有聽說過這件事，所以不予置評；魯明哲則認為，這件事沒有經過查證，不便也無法表達意見，消息空穴來風，甚至有可能是對手陣營放出來的消息，因為是否真要參選得尊重韓國瑜本人想法。