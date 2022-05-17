是什麼樣的仇恨會讓女兒親手殺害自己的母親，2015年在美國的密蘇里州一名吉普賽·蘿絲（Gypsy Rose）就夥同男友尼古拉斯（Nicholas Godejohn）合謀殺害自己的母親迪迪·布朗夏爾（”Dee Dee” Blanchard），檢方調查後竟是因為母親罹患罕見的 「代理型孟喬森症候群」所造成。

吉普賽·蘿絲從小患有白血病、氣喘、肌肉萎縮症及數種慢性疾病，無法正常行走及吞嚥，需以輪椅待步、以鼻胃管進食；且因早產造成腦部損傷，只有七歲左右智能。鄰居眼中的蘿絲看起來臉色蒼白、弱不禁風，由於肌肉萎縮，只能坐在輪椅上，頭上的頭髮也掉光了，平時總是戴著帽子或假髮。吉普賽的牙齒也掉了許多，連飯都不能吃，只能靠一根吸食管維持生命，但這一切卻只是母親的幻想。

迪迪·布朗夏爾為了讓蘿絲看起來更像是她口中所說的病人，從小逼迫她必須戴著呼吸器睡覺，還再她的唾液腺注入肉毒桿菌，讓她控制不住流口水，露出傻笑的表情，青春期時的蘿絲更被媽媽剃光了頭髮，嘴巴裡的牙齒也因為藥物的副作用磨損不堪，後來只能拔掉，成了一個小老太婆的樣子。但其實蘿絲的身體健康到不行，全身上下的這些病都是媽媽罹患「代理型孟喬森症候群」所造成。

一直到2015年蘿絲24歲的時候，社交平台上認識了男友尼古拉斯，把自己的一些困惑講給男友聽，男友認為蘿絲壓根就沒有病，並且鼓勵吉普賽從輪椅上站起來，蘿絲這才知道這一切都是母親在騙她，很多正常人能做的事情，她也能做，這讓蘿絲十分憤怒，多年來她被當做一個傻子一樣被耍來耍去，身體上插著一根可笑的導食管，過著行屍走肉的生活，於是她要求男友殺了自己的母親。

這件駭人聽聞的案件公布後，很多網友卻對吉普賽的遭遇表示同情，連法官都為之動容。最終，吉普賽被判了10年的有期徒刑，而男友則被控告一級謀殺，被判了無期徒刑。

所謂的代理型孟喬森症候群，是指照顧者故意誇大或揑造受照顧者的生理、心理、行為或精神問題，甚或促成該等問題的心理疾病。 2015年，新北市也有一名單親媽媽在3年間帶3名年幼子女求診達600多診次，求診範圍遍及雙北10多家大型醫院，要求住院時若醫師拒絕，便大吵大鬧。因某次孩子住院期間，將孩子獨自留在醫院，其便溺無人照顧而引起社會局介入。她被發現患有代理型孟喬森症候群後，3名子女交社會局安置。