玉山銀行繼領先同業發行零碳信用卡後，再度結合數位金融創新及環境永續發展，推出無實體信用卡「玉山數位e卡」，同時也是臺灣首家通過萬事達卡數位優先卡計劃的銀行，將提供民眾全數位化的申辦、支付及管理服務，滿足顧客支付需求及體驗。

「玉山數位e卡」除可線上申辦、即時綁卡及卡片管理外，也提供即時查詢卡號的創新服務，民眾於核卡後即可至玉山Wallet App查詢信用卡卡號，也可綁定Apple Pay、Google Pay及多家行動支付錢包App，並立即於網購平台刷卡或是實體通路購物，讓卡友線上線下消費都便利。

為實現淨零碳排目標，玉山透過邀請顧客申辦「玉山數位e卡」，可減少每張實體卡製程所產生約900公克的碳排放量，也同步推出綠色刷卡消費優惠活動，包括購買電動汽機車、搭乘綠色交通工具及有機餐食等，鼓勵卡友透過日常刷卡消費一起來落實環境永續行動。

「玉山數位e卡」共推出「輕時尚」及「寵生活」兩款卡面，即日起至2023年3月31日國內外一般消費享0.5％現金回饋無上限及指定綠色消費最高享10％現金回饋(每期回饋上限250元)。

兩款卡面也將分別依據顧客喜愛之消費場景舉辦專屬活動，選擇「輕時尚」版卡友於指定美妝、百貨App消費最高享3％現金回饋(每期回饋上限250元)；「寵生活」版卡友於指定咖啡品牌、居家生活、寵物用品等通路消費最高享5％現金回饋(每期回饋上限250元)。