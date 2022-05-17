大陸教育部公布數據，截至今年2月底，大陸MOOC數位課程數量超過5.25萬門，註冊用戶達3.7億，已有超過3.3億人次在校大學生獲得MOOC學分，MOOC數量和應用規模世界第一。

MOOC（又稱「慕課」）為「Massive open online course」的簡稱，指大規模開放線上課堂，是一種大眾可以透過網路來學習的線上課堂。MOOC是遠端教育的最新發展，透過開放教育資源的形式發展而來。

大陸教育部17日召開記者會，大陸教育部高等教育司司長吳岩指出，截至2022年2月底，大陸MOOC數量超過5.25萬門，註冊用戶達3.7億，已有超過3.3億人次在校大學生獲得MOOC學分，數量和應用規模世界第一。

吳岩表示，十年來，大陸高等教育實力強起來了。一批大學和一大批學科已經躋身世界先進水平，大陸高等教育整體水平進入世界第一方陣。同時，形成了MOOC與在線教育發展的「中國範式」。先後舉辦中國MOOC大會、世界MOOC大會，形成了一整套包括理念、技術、標準、方法、評價等在內的MOOC發展的中國範式。

吳岩續指，大陸高等教育在創新創業教育領跑世界。全大陸高校開設創新創業教育專門課程3萬餘門、在線開放課程1.1萬餘門，聘請17.4萬名行業優秀人才擔任創新創業專兼職教師，超過1000所高校的139萬名大學生參加「國家級大學生創新創業訓練計劃」。成功舉辦7屆中國國際「互聯網＋」大學生創新創業大賽，累計吸引五大洲120多個國家和地區的603萬個團隊、2533萬名大學生參賽，大賽累計直接創造就業崗位數75萬個，間接提供就業崗位516萬個，推動形成了新的人才培養觀和重視品質的觀念。