未來將採0＋7政策，等同以篩代隔，快篩需求量將倍增。國民黨立委江啟臣表示，自主防疫出門需要快篩，若民眾快篩不足可能會不篩就出門，造成防疫破口，呼籲政府免費預約寄送普發快篩，2歲以上每人4劑，才能真正落實自主防疫。

江啟臣表示，政府總共採購2.4億劑的公費快篩，預計5月底將到貨1.2億劑，不論是國內徵用或是國外採購，都是用人民的納稅錢購買，而紓困振興特別預算也還有1300多億，應直接以預約寄送方式普發給2歲以上之國人每人4劑，別再讓民眾排隊群聚領快篩，要與病毒共存，政府就應提供國人該有的防疫物資，這是政府的義務。

江啟臣指出，快篩是各地方政府在防疫前線對抗病毒的必要工具，藍營縣市長都陸續建請中央普發快篩，讓民眾可以自我檢測和應處，才能降低民眾恐慌，減緩醫療量能和醫護人員的壓力，中央不只應聽取第一線防疫人員的聲音，更應給予協助。

江啟臣表示，蔡總統說5月底即將會取得1億劑左右的快篩，呼籲民眾不要囤積、不要過度恐慌。但現在就是因為取得困難、供不應求迫使民眾不得不排隊搶購，防疫措施不斷放寬，但防疫必要物資卻沒能同步提供，是讓國人暴露在染疫風險中，民眾怎會不恐慌？再次籲請政府直接免費預約寄送普發快篩試劑，才能有效解決民眾囤積，也讓國人安心，否則自主防疫恐怕又淪為要人民自生自滅的自主應變。