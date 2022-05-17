美系外資出具最新全球半導體晶圓代工產業報告，看好半導體產業長線成長表現，維持台積電(2330)「買進」評等、目標價自860元調升至912元，而聯電(2303)則維持「買進」評等、目標價65.9元，世界(5347)維持「中立」評等、目標價115元不變。

晶圓代工族群今（17）日強勢反彈，台積電開高走高，鄰近尾盤上漲2.5％至533元。聯電開高穩揚1.72％至50.3元，截至午盤維持約1.5％長勢。世界先進開高上漲2.39％至107元，截至午盤維持逾2％漲幅。

美系外資認為，在全球半導體產業加速成長、終端設備內容產值提升及新一波價格調漲帶動下，預估全球晶圓代工廠營收將自2021年的1390億美元成長至2025年的1810億美元，年複合成長率（CAGR）達16％，高於先前預期的13.8％。

美系外資看好，5G、AI、電動車、高速運算（HPC）等應用及持續的製程演進，將推升新一波半導體成長動能，主要將由28奈米以下的先進製程驅動、年複合成長率可達23％，成熟製程年複合成長率則約10％。

值得注意的是，台積電年初法說中，釋出未來幾年的營收年複合成長率達15～20％目標，高於先前預期的10～15％，近期進一步看好除記憶體外的半導體產業長期展望，認為未來5年仍可維持7～9％成長。

美系外資維持台積電明年8吋晶圓代工價格平均將調漲5％的預期不變，並進一步預期12吋晶圓代工價格平均將調漲4％，而聯電及世界先進等二線晶圓代工業者，亦不排除將跟進調漲代工平均價格。

美系外資根據最新預測，將台積電2022～2025年每股盈餘預期分別調升0.4％、1％、7.3％、6％，維持「買進」評等、仍列為強力買進個股，目標價自860元調升至912元，美國存託憑證（ADR）目標價自154美元調升至163美元。

至於聯電則維持先前獲利預期不變，認為將成為5G、電動車、物聯網帶動的結構性需求成長主要受惠者，維持「買進」評等、目標價65.9元，ADR目標價11.8美元。世界先進亦維持既有獲利預期不變，維持「中立」評等、目標價115元。