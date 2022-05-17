上週五那斯達克綜合指數創下2020/11月來最大單日漲幅，不少分析師認為，現階段美股所呈現的是賣過頭的短期反彈，在Fed強調5、6月各升息兩碼基調不變下，仍可能繼續探底；不過，第一金AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，所有多頭行情總是在各項利空匯集、散戶信心絕望時誕生，雖然當前無法確認上週的11108是否為波段低點，但美國散戶看空比在4月底來到59.4，依據2010年以來統計數據，當看空比超過50以上，未來12週那斯達克下跌機率僅10％，平均上漲19.08％，拉長至26週以上勝率百分百。

今年以來，美國科技股著實悽慘，5大巨擘FAAMG總市值蒸發近2.6兆美元，加上利率上升的態勢還未扭轉，空頭仍鎖定高本益比或者毫無獲利的科技股作為狙擊對象，逢反彈即大舉摜壓，在反彈氣勢薄弱及價格大跌影響下，原本逢回即買的散戶，信心跟著潰堤，4月底至5月初該週，散戶看空比飆高至59.4，超越2020/3月底新冠疫情高峰時的52.66，僅次於金融海嘯。

第一金AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，通膨似乎出現觸頂跡象，與擔憂聯準會升息過猛將損害經濟成長，兩股情緒交戰，令那斯達克指數在過去兩個月上沖下洗，使得市場悲觀情緒加溫。而短期因情緒偏空與籌碼不穩，逢反彈出脫的賣壓依舊持續上演，說美股已經觸底，確實言之過早。

不過，李坤憲指出，行情總在絕望中誕生，總在散戶驚慌失逃中見相對低點。統計2010年以來，當美國散戶看空比逾50以上，未來4週那斯達克平均上漲8.1％，拉長至12週平均漲幅達19.08％，52週則有25.17％。

另外，根據高盛最新報告，標普500資訊科技類股第二季盈餘成長率約3％，低於第一季的14％，惟下半年回歸逐季成長，增速分別有7％及10％，換言之，第二季可能是今年獲利及股價的低谷。故李坤憲建議，長期投資者可趁著波段跌深、股價相對低檔時，分批買進殺手級應用的AI人工智慧等高成長的行業。