房地合一稅2.0上路近一年，政府大豐收！台灣房屋集團趨勢中心根據財政部資料，統計房地合一稅收狀況，2021年法人上繳了76.7億元，自然人則納稅245.7億元，總計政府去年共進帳322.4億元稅收，年增113.1%，創下房地合一稅開徵以來新高！值得注意的是，去年法人稅收年增率高達138.2%，比個人的106.3%更可觀，六都當中，以台北市的法人稅收最多，達29.9億元；年增率最高的則是台中市，法人稅收年增184.3%，成長力道相當強勁。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政策與疫情，是促使法人房地合一稅大增的兩大主因。政策方面，房地合一2.0新制，將境內法人課稅比照自然人，使國內法人的短期交易稅率，從20%大幅提高到35%~45%。在稅負明顯加壓下，許多法人趕在政策上路前獲利了結，下車潮也衝高了市場交易量，讓房地合一稅「量多稅增」；且房地合一2.0實施後，不少法人交易採高稅率課稅，以不動產持有為主的法人股權交易，也被納入課稅範圍，使稅收進帳維持在高水位，因此房地合一2.0新政，可說是法人稅收增幅的最大推手。

除了房地合一2.0新政之外，疫情也是催化法人房地合一稅收的關鍵。去年國內防疫成績為國際前段班，經濟表現出色，吸引不少海外投資湧進台灣，由於境外法人不論房地合一新舊制，交易所得稅率都從35%起跳，因此在台的房市佈局，受房地合一2.0的衝擊較低，市場交投持續熱絡；加上去年國內的科技業、物流業等產業發展欣欣向榮，屢屢擴大投資設廠，帶動國內的商用不動產交易，挹注相關稅收；此外，疫情期間高總價的旅宿交易增加，亦對法人房地合一稅有推波助瀾之效。