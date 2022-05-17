2022年5月17日 — 戰遊網 (Wargaming.net) 今天正式宣布，旗下PC遊戲《戰艦世界》（World of Warships）與家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）將於5月19日推出一系列全新內容。《戰艦世界》將釋出0.11.4版本更新，推出全新《碧藍航線》合作內容、全新法國巡洋艦並全面開放整個義大利驅逐艦分支讓玩家進行研發。另一方面，在最新版本《戰艦世界：傳奇》中，玩家則能搶先體驗全新泛歐驅逐艦，參與為期五週的Belfast戰役並將VII階版本的Belfast ‘43免費納入收藏。

全新《碧藍航線》合作內容將於0.11.4版本更新正式登場。 此次合作將推出兩艘全新戰艦：III階AL Aurora 和 IX階AL Azuma，三款適用於IX階Iowa、VIII 階Indomitable以及VIII 階Shōkaku的特殊迷彩，以及「碧藍航線 ─ Avrora」和「碧藍航線 ─ Azuma」紀念旗幟。六位全新指揮官Bismarck、Zara、Chapayev、Saint Louis、Formidable、New Jersey也將加入海上戰局。

另外，三艘全新法國巡洋艦將於0.11.4版本更新首次亮相。VIII 階Cherbourg、IX 階Brest和 X 階Marseille將率先進入搶先體驗階段。這些戰艦的主要特點是置於艦艏的大口徑火炮，裝甲在防禦中口徑 AP 彈時表現出色，適合中遠距離交戰，但也能憑藉其 139 毫米提升精準度後的副炮，在近距離遭遇戰中顯其本事。

隨著 0.11.4 版本更新釋出，整個義大利驅逐艦分支將全面開讓玩家進行研發。另外，全新賽季的公會戰鬥和排名戰也將隆重登場。玩家還能夠於隨機戰鬥和聯合作戰中挑戰最喜愛的軍備競賽模式。

家用主機玩家將能在最新版本《戰艦世界：傳奇》迎接七艘泛歐戰艦，包括一艘波蘭巡洋艦和六艘I階至VI階瑞典驅逐艦。這七艘泛歐戰艦和VII階Östergötland將於下一個版本更新全面開放讓玩家進行研究。配合全新泛歐戰艦的加入，兩名全新指揮官也將加入戰隊，分別為廣用泛歐指揮官Conrad Helfrich和驅逐艦限定指揮官Stig Hansson Ericson。

除了全新戰艦之外，次版本更新也將推出全新Back to Belfast 活動。凡完成活動的玩家將能免費獲得 VII 階版本巡洋艦Belfast '43。