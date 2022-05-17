現階段為西瓜採收期，然而今年上半年除了連綿霪雨，加上氣溫偏低連帶影響西瓜授粉與生長，瓜農表示，氣候影響瓜果生長的情況相當明顯，今年西瓜產量主要還是受上半年降雨影響，估計今年收成量只有去年同期約5-6成，價格將有所調漲。

國內西瓜的最大產區位於花蓮，花蓮玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，今年起至今降雨量和去年相比多了不少，雨水多自然就會影響西瓜產量，過去種1萬顆可以採收約8000顆，今年在降雨量和氣溫因素下，可收成的量可能只有5000-6000顆，以華寶品種為例，一個藤只會有一個瓜，假如留瓜的時候一直下雨就會出現裂果。

蔡宗翰指出，雖然今年西瓜收成只有5-6成，但因為東部西瓜的採收期差不多已經結束，已經採收的品質都影響不大，縣府和農糧署已經啟動天然災害現金救助，每公頃補貼6萬，目前已經在區公所登記，待現勘後確認就會核發。

蔡宗翰說，量少自然價格漲，今年一般水果攤和行口一台斤賣25-26元，過去每台斤大約18元左右，漲幅近4成。

根據農糧署截至昨(16)日5月中旬霪雨災損統計，損失金額約291萬元，農作物被害面積183公頃，損害程度12％，換算無收穫面積23公頃，受損作物主要為西瓜，被害面積53公頃，損害程度19％，主要集中在西半部。

「多汁的西瓜吃起來很過癮，但西瓜最怕的也是水」，西部林姓瓜農說，這幾天的梅雨真的影響到採收，很多西瓜都泡爛了，西瓜碰到水傷基本上就是直接作廢，能賣出去的可能口感也不是很好，預估今年總收成量很可能只有去年的5成，不誇張。

有民眾表示，近期有買中南部的西瓜試試，今年的西瓜在甜度上確實有差，價格也稍貴。