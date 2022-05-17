澎湃新聞報導，中共中央宣傳部17日舉行財稅改革與發展記者會，大陸財政部副部長許宏才表示，中共十八大以來，財政部按照「稅種科學、結構優化、法律健全、規範公平」的要求，不斷深化稅制改革，持續推進減稅降費。今年實施新的組合式稅費支持政策，預計全年退稅減稅降費約2.5兆元（人民幣，下同）。下一步，將進一步落實落細各項稅費支持政策，加快大型企業增值稅留抵退稅等已定政策實施進度，中型和大型要提前實施。

一是持續深化增值稅改革，實現所有行業稅負「只減不增」。2012年實施「營改增」試點，2016年，全面推開「營改增」試點，2017年，取消13％稅率將四檔稅率簡並為三檔，2018年、2019年連續降低增值稅稅率，將17％的標準稅率降為13％，同時擴大進項稅的抵扣範圍、建立期末留抵退稅制度，在基本建立現代增值稅制度的同時，實現了所有行業稅負「只減不增」，大幅降低納稅人稅收負擔。

二是優化企業所得稅制度，支持企業創新發展。實施了覆蓋創業投資、創新主體、研發活動等創新全鏈條的稅收優惠政策，特別是不斷加大研發費用加計扣除政策的力度，著力培育經濟發展新動能。

三是實施個人所得稅改革，降低中低收入群體稅收負擔。包括提高個稅起徵點，明確綜合所得徵稅範圍，設立專項附加扣除專案，優化調整稅率結構，初步建立了綜合與分類相結合的個人所得稅制度。

四是穩步推進其他稅種的改革，完善現代稅收體系。包括完善消費稅制度，推進資源、環境稅制的改革，健全地方稅體系，等等。

許宏才表示，總的看，這10年，中國稅制改革有以下三個特點：

一是始終圍繞中共中央重大決策部署，服務國家重大戰略，堅持完善稅制與減稅並重，助力社會經濟高品質發展。2013-2021年，共新增減稅降費累計8.8兆元，有力支持了市場主體輕裝上陣、加快發展。

二是始終與經濟全球化的外部環境相適應，著力構建利益共同體。把握國際稅制發展趨勢，出台了一系列促進包容性增長和綠色稅制方面的改革措施，積極參與數位經濟國際稅收規則的研究制定，有力維護了中國的稅收利益，自主將關稅總水準從2010年的9.8％降至7.4％。

三是始終注重稅制的規範化、法制化建設，初步建立了現代稅收制度，稅收在國家治理中的作用不斷增強。稅制結構不斷優化，2021年，大陸全國稅收收入17.3兆元，稅收收入占一般公共預算收入的比重達到85.3％。2021年，直接稅的比重占比達到了36％。

許宏才表示，按照中共中央、大陸國務院決策部署，今年要實施新的組合式稅費支持政策，預計全年退稅減稅降費約2.5兆元。其中，增值稅大規模留抵退稅是主要內容，全年退稅約1.5兆元，這是指的新增這塊，新政策出台，新增的退稅有1.5兆元。財政部會同國家稅務總局等相關部門，加快留抵退稅政策的實施進度，直接為企業增加現金流，真金白銀幫助企業減負紓困。

許宏才表示，下一步，財政部將進一步落實落細各項稅費支持政策，加快大型企業增值稅留抵退稅等已定政策實施進度，中型和大型要提前實施。加快實施進度，盡早儘快釋放政策紅利，幫助企業紓困解難，增強發展的內生動力，推動經濟運行在合理區間。同時，財政部還將落實好中央政治局會議要求，謀畫好增量政策工具，全力擴大國內需求。