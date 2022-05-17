國內新冠肺炎疫情日趨嚴峻，新冠抗病毒口服藥存量卻少得可憐，台北市議員王鴻薇指出，台北市新冠口服藥截至5月16日止，竟只有5萬2950份，提供腎功能障礙病友服用的默沙東口服藥也僅210人份，難道北市洗腎人口不超過200人嗎？而中藥清冠一號卻完全沒統計，但早有許多民眾反應缺貨，顯見台灣新冠藥物準備完全不足！

王鴻薇指出，根據北市衛生局提供的資料，台北市COVID-19抗病毒口服藥物截至5月12日為止，輝瑞的Paxlovid共5萬2750人份，默沙東的莫納皮拉韋則是僅有210人份。

王鴻薇進一步說明，專家表示腎功能有問題的病友只適合服用默沙東的莫拉皮拉韋，眾所皆知，台灣洗腎率號稱世界第一，洗腎人口近10萬人。但疫情嚴重的台北市目前莫納皮拉韋竟只有210人份，這不是在開玩笑嗎？

「怎麼會有這種麻木，後知後覺的政府！」王鴻薇批評，依規定，65歲以上或有其他高風險因子者，輕症時就應使用抗病毒口服藥，而台北市單日確診人數已經破萬，口服藥這樣的存量明顯不夠。

王鴻薇說，尤其默沙東的口服藥物，因為和其它藥物的交互作用較少，對於洗腎及長照族群來說相當重要，但台北市到昨天為止也只有210劑，難道台北市的洗腎人口沒有超過200人嗎？

王鴻薇砲轟，政府應該要面對新冠口服藥嚴重不足的事實，趕快加速購買，台灣現在缺兒童疫苗、缺快篩、缺口服藥，這樣到底要如何面對疫情？是要讓老百姓自生自滅嗎？