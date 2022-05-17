由芬格國際股份有限公司代理發行的最新手遊力作，日式幻想三國放置卡牌RPG《幻想名將傳》今（17）日宣佈事前登錄活動正式開始，成功參與事前登錄及雙平台預訂的玩家，有機會獲得Switch、iPhone及多重限定虛寶好禮。

百位顏值武將 隨心自選搭配

本作是一款日式幻想三國放置手遊，殿堂級美術品質，匠心繪製百位三國名將，華美立繪與皮膚，顏值與實力並存的名將與萌姬，給玩家呈現了完全不同以往的三國世界。

在這裡，玩家將穿越回到三國，從小兵開始成長到名震四方的大將軍。統率三國名將、萌姬，闖蕩別具一格的幻想世界。遊戲搭配多維玩法突破傳統卡牌束縛，致力於提供玩家全將可用，零損養成的極致體驗。

日式幻想三國放置RPG《幻想名將傳》事前登錄正式開啟

事前登錄開跑 限定頭像框免費送

在展開事前登錄的同時，官方也公開了官方網站以及事前登錄特別活動。事前登錄人數達到一定的階段，即可全員獲得特定虛寶，達成人數越多獎勵越豐富，虛寶將於遊戲正式上市時統一發送。

事前登錄人數達成獎勵如下：

●10萬預約達成：神器印記*10、祈福令*10

●20萬預約達成：演武令*10、進階丹*200

●30萬預約達成：玉石*500、寶物之靈*10

●40萬預約達成：4星隨機碎片*30、2星橙裝禮盒*4

●50萬預約達成：專屬頭像框*1、5星隨機碎片*50、玄鐵*5

●加碼獎勵！按讚FB官方粉絲團有機會抽 iPhone 13 Pro Max，想試試你的手氣嗎！

現在立即預約，即可獲得：專屬限定稱號*1、元寶*388、名將冊*10、武將經驗*100w等豐富虛寶，抽卡養成快人一步。

日式幻想三國放置RPG《幻想名將傳》事前登錄正式開啟

與你一起踏上 日系幻想旅途

進入登錄事前預約頁面，參與「七星續命」活動，邀請好友一同預約，預約成功即可點亮一盞續命燈，續命成功可獲得超稀有三國名將「諸葛亮」。參與「重返三國」活動，玩家一共可以達成13種不同的結局，達成唯一真結局時，可直接獲得元寶、招賢令、預約專屬限定氣泡框、神兵自選箱等豪華虛寶禮包。玩家在成功預約後即擁有一次抽答題機會，分享好友可增加一次。穿越回到三國時代的你，究竟會擁有怎樣的結局？

日式幻想三國放置RPG《幻想名將傳》事前登錄正式開啟

名將戰榮光，萌姬世無雙！華麗重構幻想的日系三國，開啟恢弘亂世的史詩長卷。現在預約，領取豐厚遊戲獎勵，更有機會獲得 iPhone 13 Pro Max 等超級好禮。記得追蹤官方社群網站，密切關注官方相關咨詢，超多好康福利等你來拿！