國內疫情快速延燒，但在第一線的消防救護人員卻因民眾未在第一時間誠實告知接觸史和群聚史，導致感染風險提升，國民黨立委蔣萬安等人今天呼籲儘速通過修正「傳染病防治法」，將緊急救護技術員納入應據實告知病史資訊的對象，避免拖垮救災與救護的第一線。

國民黨立委洪孟楷、林為洲、蔣萬安（視訊），今天邀集消防員工作權益促進會監事廖順淋等人召開「救救119！疫情海嘯到，救護人員需要民眾誠實告知TOCC」記者會。

洪孟楷指出，國內COVID-19疫情嚴峻，消防人員救護案件持續增加，根據新北市消防局統計，自4月1日以來119話務量上升5倍，緊急救護案件增加4成，其中防疫救護量增加約9倍。

第一線消防救護人員已暴露在過勞之下，但他說，許多民眾卻未能在第一時間誠實告知TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚史），讓救護人員無法即時選擇相對應的裝備，面臨染疫風險，如果連第一線都被拖垮，救災與救護能量也將嚴重不足。

消防員工作權益促進會監事廖順淋表示，消防員兼負防災、救災、救護工作，經常會接觸到病患，也會有感染風險，但目前的「傳染病防治法」將緊急救護人員排除在準用醫療人員的保障對象之外，以致在詢問病患，甚至面臨醫療暴力行為時都無法獲得合理的工作保障。

他說，消防救護人員在詢問病患時，如果不被誠實告知，導致出勤時穿戴的防護衣等級不夠，被傳染風險就會提高，一旦被感染的人員愈來愈多，能夠擔任緊急救護的人員減少，對社會不是好事，目前國內每天動輒6萬人確診，消防員有1萬6千人左右在支援防護，必須確保這些人的健康安全，才能守住疫情。

國發會公共政策網路參與平台修法發起人洪泳竹指出，很多身邊的消防救護人員和他自己都遭遇過，在接獲報案時，詢問民眾有無出國各或接觸史，民眾都說沒有，但面對護理師就說有家人剛從美國回來，之後也確診。

他說，民眾看病不敢騙醫師，卻會騙一一九的救護人員，甚至罵 救護人員「問這麼多做什麼？」「沒有醫德」等等，也因此他才會在國發會公共政策平台發起提案。

衛福部之前在修法說明時表示，提供給消防和救護人員的救護裝備都已足夠，沒有必要特別納入保障對象，但洪泳竹強調，他們不知道，疫情期間，若是一般救護，只會一般的防護衣，除非一一九接獲告知運送的是確診病患，才會將防護裝備提升到連身式，民眾誠實告知非常重要。

國民黨立委林為洲表示，修法要求告知的只有TOCC項目，並沒有侵犯到病人隱私權，而是跟防治傳染病有關，消防救護人員要知道確實情況才能判斷穿戴何種裝備，此案他已排在明天衛環委員會審查，希望這會期能出委員會，下會期完成三讀。