本土疫情狂燒，富邦產險開第一槍拒重複投保，後續有其他保險公司跟進，引發一連串防疫險之亂。對此，高市議員李雅靜痛批，「富貴要人幫 保險保富邦」，這句話如今看來格外諷刺，全國市占率最大的保險公司，竟在疫情嚴峻情況下，以各種理由拒保、退保，無疑在防疫上扯後腿，「保戶權益全是狗屁」。

李雅靜直說，保險公司「精算部門乾脆廢掉」，在商品推出之後，保險公司卻以「已超出公司可承受之風險胃納範圍」為由，紛紛以各種理由拒保、退保，強烈呼籲金管會必須介入調查保險公司的精算機制是否失靈。

她提到，去年歐美疫情大爆發的經驗，保險公司精算難道沒有列入考量嗎？若有將歐美防疫經驗，列入精算考量再推出防疫險保單，事後卻以「已超出公司可承受之風險胃納範圍」為由毀諾，保險公司如此行徑，分明是「保戶權益 全是狗屁」。

她指出，中央再度調整居隔政策，自17日零時起，確診者的「同住家人」若「完成三劑疫苗接種」且「快篩陰性」，得以0＋7免隔離。然而，政治策公布後，預期尚未施打第3劑且有購買防疫險的民眾，施打意願將大為降低。

她痛批，疫情已經夠亂，保險公司更來摻一咖，防疫險亂象已成為台灣防疫的老鼠屎，保險公司收取保費後的拒保、退保，已經造成極大的民怨，主管機關」金管會」應介入平息民怨。

另外，李雅靜也特地準備1000瓶「水神抗菌液隨身瓶」，提供民眾免費索取。索取資訊，請點選以下網址https://ppt.cc/f8Xz3x。