國民黨立委萬美玲接獲民眾陳情，有民眾收到兩張自己在同個時間點，一張北上一張南下超速的罰單，自嘲難道自己是宋七力可以同時北上又南下？萬美玲表示，開出這種離譜烏龍罰單，不僅影響警察的專業形象，更給人警察為了績效亂開罰單的刻板印象，警政署應該檢討製作罰單的相關審核作業流程，同時也要定時檢測所有測速儀器是否準確。

萬美玲表示接到民眾陳情後，立即向警政署瞭解罰單從拍照、製單到寄送給民眾的作業流程，根據警政署的說明，民眾收到罰單前，至少要經過六道關卡審核，標準作業程序至少要經過5名員警及1名委外廠商承辦人審核，萬美玲質疑，如此嚴謹還出現荒唐錯誤，顯示國道警察局製單的過程並沒有按照標準作業流程進行審核。

萬美玲說，警察身為人民保姆，在進行相關裁罰作業時，必須更加謹慎，同時也要求警政署必須檢討目前罰單製作的相關審核程序是否有精進改善的空間，以及定時檢測相關測速儀器的準確性，務必做到勿枉勿縱，建立警察機關的威信，不要再讓人民認為警察就是為了績效亂開罰單，甚至再出現這樣同一時間同一台車，分別在國道「北向」及「南向」超速的烏龍罰單。