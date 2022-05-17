中國大陸4月經濟數據遜預期，國家發改委發言人孟瑋今（17日）信心喊話指出，中國經濟新的下行壓力有所加大，不過目前疫情反彈得到有力處置，各項政策靠前發力，相信正常經濟秩序很快恢復，經濟運行很快回歸正常。

對於當前經濟形勢，孟瑋表示，總的來看，中國經濟發展環境的複雜性、嚴峻性和不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新挑戰，特別是受新一輪疫情和國際局勢變化的超預期影響，經濟新的下行壓力有所加大。

她表示，國家發展改革委將按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。另一方面，抓緊謀劃增量政策工具。加大宏觀政策調節力度，全力擴大國內需求，精準發力擴大有效投資，推動實施一批既利當前又利長遠的重大項目，穩住市場主體，推動企業在做好疫情防控條件下盡快實現復工達產，切實保障和改善民生，著力穩住宏觀經濟大盤。

對於物價，孟瑋指出，今年以來，全球新冠疫情仍未得到有效控制，供給瓶頸問題仍然存在，再加上受俄烏戰事影響，國際大宗商品價格高位震盪，能源、糧食、礦產品價格一度快速衝高。受此影響，全球各大經濟體均面臨較大通膨壓力。不過，今年以來中國物價一直運行在總體合理區間，4月份CPI按年上漲2.1％，PPI按年上漲8％，漲幅明顯低於其他主要經濟體。她稱，中國經濟韌性強、市場空間大，政策工具箱豐富，有能力、有信心繼續保持物價平穩運行。

她表示，發改委將持續加強市場監管，會同有關部門，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散佈漲價資訊、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，特別是對於資本的惡意炒作，將予以堅決打擊。