垃圾車裝設消毒噴霧裝置，先將垃圾包進行消毒，確保清潔人員健康安全。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮疫情持續處於高峰期，因居家照護人數越來越多，倒垃圾的民生問題也成為熱門詢問話題，為確保民眾與清潔人員健康安全，花蓮縣環保局斥資167萬元，由各鄉鎮市公所垃圾車裝設消毒噴霧裝置，已有84輛垃圾車完成安裝使用。

環保局副局長饒慶龍表示，目前疫情尚在高峰，隨居家隔離或照護民眾人數越來越多，垃圾清運作業亦須謹慎以對，因垃圾車每日清運垃圾量龐大，且垃圾包內容物複雜，為避免清潔隊員在進行垃圾壓縮破袋時受到病毒侵襲，環保局輔導各鄉鎮市公所垃圾車裝設消毒噴霧裝置。

環保局編列167萬元，已有84輛垃圾車完成安裝使用，讓垃圾車在清運作業中可即時運用該裝置噴灑漂白水，先將垃圾包進行消毒，以降低病毒感染風險，立即性地消毒，保障第一線清潔隊員，也能維護倒垃圾民眾的健康安全。

環保局表示，希望透過垃圾清運服務防疫措施的提升，降低感染風險並使民眾安心，也希望民眾能協助配合，在倒垃圾前後落實佩戴口罩及手部衛生等個人防護措施。