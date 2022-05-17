花蓮壽豐鄉果艷西瓜在生長期間，不時會被環頸雉「試吃」，雖然瓜果品質不變，但賣相卻已大打折扣，不過壽豐鄉農會不報銷受損瓜果，反而逆其道而行，以「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」名號，限量減價販售，減少食物浪費。（壽豐鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉果艷西瓜在生長期間，不時會被環頸雉「試吃」，雖然瓜果品質不變，但賣相卻已大打折扣，不過壽豐鄉農會不報銷受損瓜果，反而逆其道而行，以「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」名號，限量減價販售，減少食物浪費。（壽豐鄉農會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉果艷西瓜在生長期間，不時會被環頸雉「試吃」，雖然瓜果品質不變，但賣相卻已大打折扣，不過壽豐鄉農會不報銷受損瓜果，反而逆其道而行，以「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」名號，限量減價販售，減少食物浪費。（摘自壽豐鄉農會官方網站）

花蓮壽豐鄉縱谷田間擁有良好的生態環境，長年吸引環頸雉鳥類棲息，以致種植的果艷西瓜在初生長期間，果皮不時會出現「被試吃」痕跡，讓賣相大打折扣。由於西瓜品質不變，壽豐鄉農會物盡其用，打出「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」名號，限量減價販售，以創意行銷方式減少食物浪費。

壽豐鄉果艷西瓜種植面積約10公頃，每年5月中、下旬是採收期，產值平均2萬顆，由於種植地多分佈在支亞干溪畔一帶，天然純淨的灌溉水源，排水性佳的溪畔礫石地質，且生長期間，農友多採微生物菌防治等無毒農業的方式栽種，每天定期灑水，每株只留1顆西瓜，因此產出的瓜果各個碩大飽滿，水分充足，重量最高可達20斤，甜度平均14度，長年是消費者的首選。

由於果艷西瓜種植區域鄰近東華大學，校內廣闊草皮長年吸引不少環頸雉鳥類棲息，天然的種植環境，及無毒的栽種方式，讓瓜果生長期間，不時會被鳥類「試吃」。雖然被試吃的西瓜多是外表有啄食痕跡，但因賣相大受影響，因此壽豐鄉農會過去在分級包裝前，會先淘汰這些瓜果，避免讓果艷西瓜品牌形象被大打折扣。

壽豐鄉農會廠長李慶山說，過去被啄食的西瓜數量不多，報銷可惜，往年多保存在工作伙伴的肚皮裡，且大家食用發現，瓜果「外表雖醜，內在依舊」，品質不受影響，但近年遭啄食的西瓜有增多趨勢，大家吃不完，報銷可惜又浪費，因此去年嘗試以「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」名號，價降在網站上販售，結果賣出30顆許，成效不錯。

壽豐鄉農會今年再度將「環頸雉蓋章過的果艷西瓜」刊登在網站販售，李慶山坦言，目前還未能確定有多少瓜果遭啄食，需待實際採收才知道，擔心訂單一下子太多，因此採「短暫限量」販售，盼能物盡其用，讓消費者知道「「醜醜西瓜一樣好吃」，更能持續維持地方的生態。