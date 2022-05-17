經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)今年以來營運雖仍受Omicron疫情影響，但4月營收仍創同期次高。公司預期，疫情對健身業影響將愈趨輕微，將維持穩健展店步調，力拚今年營運雙成長引擎動能恢復。

柏文股價12日下探108.5元，創2020年3月底以來近2年2個月低點，1個月修正幅度達18.4％，近日明顯止跌回升。今（17）日小幅開低後在買盤逢低敲進下放量急拉，一度攻上漲停價127元，截至午盤維持4.7％漲幅，領漲觀光類股。

柏文2022年首季合併營收9.03億元，季增3.11％、年減0.82％，創同期次高。毛利率27.19％、營益率10.65％，回升至近1年高點。惟受業外虧損增加拖累，歸屬母公司稅後淨利0.62億元，季減達44.38％、年減達30.7％，每股盈餘（EPS）0.84元。

由於指揮中心宣布，4月22日起須完成第三劑疫苗接種才能進入健身房，柏文受防疫新措施影響，4月自結合併營收2.94億元，月減11.16％、年減9.17％，仍創同期次高。累計前4月自結合併營收11.97億元、年減3.01％，仍創同期次高。

不過，柏文認為，隨著防疫措施轉向與病毒共存，參考世界多國歷經Omicron感染高峰後陸續鬆綁的防疫經驗，台灣必然會跟上世界腳步，逐步解封讓民眾恢復正常生活，預期疫情對健身業的影響將愈趨輕微。

柏文預期，國內解封時間應有機會早於開放邊境管制，因此「健身工廠」將持續穩步拓展據點，「健身工廠」台中市福科廠及新北市龍安廠已分別於3月及5月開幕，新北市蘆洲廠則自8日開始預售，已在蘆洲地區獲得廣大迴響，預計6月投入營運。

展望下半年，柏文因應下半年解封後台灣消費者參與運動的強勁需求，「健身工廠」規畫將有新北市林口廠、汐科廠、彰化縣金馬廠及北部2個廠館，共計5處新據點將接續開幕，力拚揮別去年陰霾，恢復過往同店成長、新店動能的雙成長引擎。