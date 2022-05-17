每個人的興趣、喜好都大不相同，對於幸福的定義也不一樣，像是有些人覺得人生要過得很精彩才算幸福，但也有人僅僅是吃到好吃的食物就感到幸福，塔羅牌老師艾菲爾分享，這樣做可以讓十二星座瞬間感到幸福。

▍白羊座

白羊座對於喜歡的事物，有一種近乎偏執的投入，這也讓他們距離幸福比一般人都近，因為他們的幸福不飄渺、很確實，喜歡登山的白羊，收到登山鞋就會開心到飛天，喜歡做菜的白羊，收到鍋具就會感動到流淚。

▍金牛座

金牛座喜歡任何居家活動，做點心、看電影、喝茶聊天就是他們最日常的幸福，如果有好朋友找了新的甜點食譜，邀請他一起逛烘焙店，一起回家做點心，一起吃，他們就會覺得這天很幸福。

▍雙子座

雙子座最怕的就是無聊，日復一日是穩定的幸福，但在他們眼中是不斷重復的枯燥，這時身邊的小夥伴一通電話，有新的電影、展覽，或是大家約了突然去個野餐、爬山，只要有新活動，就能讓他們精神滿滿。

▍巨蟹座

社交這個東西，一百個人有一百種定義，巨蟹座看起來不太愛社交，但其實他們很喜歡跟熟悉、親密的人混在一起，在他們閒來無事的時候，如果朋友邀約到家裡吃飯，聊天，不特別做什麼也會讓他們充滿幸福。

▍獅子座

凡事不落人後的獅子座，喜歡讓自己處於學習的狀態，只要讓自己變好，就是一種幸福，身邊人邀約學瑜珈、學畫畫、學潛水、學攝影，都會瞬間點燃他們的挑戰心，對獅子來說，累比空虛好上百倍。

▍處女座

處女座的家就像是還沒出售的房子般，一塵不染窗明幾淨，這背後可是多大的苦功，如果有朋友、情人在他們生日時，偷偷把他家打掃乾淨，準備個蛋糕迎接他回家，這時就能看到罕見處女感動的眼淚。

▍天秤座

天秤們非常樂於認識新朋友，但拓展交友圈不一定輕鬆，如果有身邊信任的人，介紹朋友一起玩、一起深聊，天秤就會打開話閘子也動起腦子，可能交到好朋友，也可能認識新對象，對他們來說實在太幸福了。

▍天蠍座

天蠍們平常衝勁十足，但放假時也是懶惰十足，他們不一定會想賴在家，但一定懶得規劃假日行程，這時愛人或好友跟他們說「早午餐餐廳訂好了、電影票買好了、咖啡廳也訂位了」，他們會滿滿幸福的語調說「好~」

▍射手座

射手座愛旅遊，也常規劃行程，但規劃久了總會累，如果有一天，射手座收到身邊的好友、閨蜜、情人，把一份旅遊規劃與兩張住宿卷雙手奉上，他們會瞬間感到超級幸福，這次總算不用花心力，可以腦袋放空說走就走。

▍摩羯座

國外有句話叫做「雜貨店後的小房間」，也就是外界喧鬧時的避身之處，而摩羯座的小房間比一般人大的多，且進出控制更嚴格，基本上是只屬於他的王國，所以在摩羯想要獨處時，不被打擾、干涉就是最大的幸福。

▍水瓶座

水瓶座幸福的時刻，往往不屬於喧囂，他們喜歡躲在家看電影、追劇、看書、梳理自己的內心，但電影、劇、書最怕的不是不好看，是沒推薦清單，如果有好友給水瓶一張今年必看電影片單，他們會馬上躲回家去好好享受一番。

▍雙魚座

一般來說，請人幫忙總是會有點過意不去，但喜歡情感連結的雙魚可不這麼認為，他們在幫忙別人時，會有一種被依賴的充實感，朋友約雙魚陪逛街挑衣服，開心，陪吃飯聽苦水他們會很開心，情感連結越緊密他們越開心。