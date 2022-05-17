無黨籍立委高金素梅多次砲打蔡政府，近日更揪出防疫預算爭議，獲得大批民眾支持。國民黨台北市前議員羅智強表示，高金是他非常敬佩的人，不僅抓出防護面罩編了63.9億，快篩試劑卻僅編5264萬，還發現快篩試劑研發補助的企業背後大有疑問，讓他直呼高金的專業與正義，做出了在野制衡者最佳的示範。此文獲得超過2萬個讚，網友迴響相當熱烈。

羅智強昨日（16）在臉書發文直言，「高金素梅委員，是我非常敬佩的一位委員」，因為疫情大爆發這段期間，高金發揮她的專業和正義感，監督政府不遣餘力，為人民的權益發聲。

羅智強指出，高金素梅先從政府的防疫預算開始抓出問題，指出防護面罩編了63.9億，快篩試劑卻僅編5264萬，看不到政府「超前部署」的思維。不僅如此，高金隨後又抽絲剝繭，再爆快篩試劑研發補助的企業」背後竟大有疑問。對此，羅強調，高金的專業正義，捍衛公道是非、人民權利，做出了在野制衡者最佳的示範。

此文發出後獲超過2萬個讚、超過300則留言與破230次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「塔綠班最怕的人」、「讓塔綠班嚇得魂飛魄散的女人」、「真女戰神」、「國民黨內若多幾個像高金委員這樣的人，一定能重返執政」、「羅戰神＋高金戰神，兩大戰神，雙劍合璧」、「你們是在野黨的希望，一定要加油」。