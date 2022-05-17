一名徐姓男子去年騎自行車經台南市區時，見13歲少女在路口等待紅綠燈，竟佯稱要載她回家騙上自行車，一路載往一處偏僻小廟，當場強逼少女跨坐在長椅上後，以雙腳壓住強吻及撫摸胸、臀，少女當場大喊抗拒「不要、我不能呼吸了」，但徐男不鬆手，直到逞完獸慾後離去，少女才自行逃離報警，因徐男有多類似猥褻前科，法官認定惡性重大判處3年6月。

根據判決書，徐姓男子於民國110年2月16日12時21分許，騎乘自行車行經臺南市區某路口，見一名13歲少女在路口等待紅綠燈號誌變換欲通過馬路。徐男立刻上前詢問A女將前往何處，並佯稱可騎乘自行車搭載A女前往。

A女不疑有他點頭答應，坐上徐男自行車後，反將A女載往臺南市一處偏僻小廟，抵達後，徐男強逼A女跨坐在小廟長椅上，以其雙腳壓住A女之雙腳及手，強行抱住少女後強吻，過程中A女多次對強烈抗拒喊：「不要、我不能呼吸了」，還試圖推開徐男。

但徐男仍繼續強吻A女，並撫摸A女之大腿、臀部、胸部，A女持續拒絕抵抗，直到逞完獸慾後才離去，A女逃離後立刻報警處理，警方迅速將徐男逮捕到案。

徐男在法庭上雖然坦承犯行，卻還辯稱僅有違反少女意願強吻，並無進一步的行為，猥褻只是輕微犯罪，危害不至於重大，而且他是當時自己主動停止強制猥褻行為，惡性不大仍有改正可能，請求法官從輕量刑。

法官審理後，審酌徐男為圖一己私慾，竟誘騙未滿14歲之少女至偏僻處所強制猥褻行為，除侵害女方之性自主權外，也嚴重危及未成年之告訴人身心健康發展，損害重大。

法官又認為，徐男已有強制猥褻少女紀錄入監服刑，出監後，又在103年間，因違反性騷擾防治法等案再度入監執行，徐男多次犯下類似罪刑，足以認定有相當之惡性，對社會造成之危害重大，仍不宜輕縱，判處3年6月。