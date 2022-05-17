立法院17日院會三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，國民黨立委李德維上台發言表示，受害者財產返還應全額計算不該打折。（姚志平攝）

立法院院會今三讀通過《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》，行政院將設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，處理威權統治時期，國家不法行為被害者權利的回復、賠償及財產返還等事項，因威權統治致被害者死亡或失蹤，可獲賠新台幣1200萬。

促轉會5月底將解散，立院今通過後續配套法案，《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》讓行政院能設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，專責處理賠償及權利回復相關事項。

促轉會表示，《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》從「賠償」而非「補償」的角度，更全面、妥適地回復被害者或其家屬相關權利；這部法案亦是國家首次處理沒收財產返還，克服前三部補償法案的未竟之業。接下來將由內政部新設置「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，儘速落實權利回復。

該法明定相關賠償範圍及賠償金額，受死刑執行、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤，賠償金為1200萬元﹔受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數賠償金額計算。相關賠償金額，由權利回復基金會經職權調查後，決定賠償金額。

至於財產所有權的權利回復，原財產現屬公有財產而有用途廢止、閒置、低度利用或不經濟使用者，應返還原財產﹔原財產有政府機關以外第三人不當取得，而屬第三人所有的情事者，應命該第三人返還原財產。若財產已減失致不能返還，則以金錢賠償之。金額按財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表計算。