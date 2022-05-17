保有世界聽障女子及亞洲 U18女子100欄紀錄的台灣田徑女將許樂，甫在第24屆聽障奧運勇奪100公尺跨欄金牌及女子100公尺銅牌。台中市長盧秀燕今日主持市政會議恭賀台中市子弟兵許樂勇奪我國本屆聽奧田徑唯一一面金牌，並且肯定許樂及教練簡慶宏的付出與努力，為台中爭光！

盧秀燕提到，許樂代表國家、代表台中市到巴西參加聽奧，克服疫情、時差、陌生環境的考驗，還碰到下大雨及低溫，許樂一一跨越這些障礙，在女子100公尺跨欄跑出13秒91的成績，打破原大會紀錄14秒20，成為100公尺跨欄的大會紀錄保持者，並為台灣贏得首金，這也是許樂的第一面世界金牌，感謝許樂為台中、為台灣爭光。

運動局李昱叡表示，首度挑戰聽奧的聽障田徑台中女將許樂在女子100公尺，以12秒18在準決賽飆出世界聽障U20最新紀錄，再以分組第1之姿以12秒31秒獲得銅牌；100公尺跨欄決賽中再以2個欄架距離拉開和對手的差距，最終打破大會14秒20，以13秒91率優異表現衝線摘下這屆聽奧代表團首金，替我國勇奪1金1銅。

李昱叡說，我國在這屆巴西達福林匹克運動會總計拿下2金、7銀、8銅的成績，其中許樂包辦一金一銅，顯示台中在推展聽障運動的成果。許樂曾參與2020年新北市全國田徑錦標賽，創下13秒19秒成績，也是世界聽障女子100公尺跨欄紀錄；今年全國身心障礙國民運動會表現更是亮眼，100公尺跨欄及800公尺也分別以14秒08和2分42秒08優異成績，締造3項大會紀錄、1項全國紀錄，橫掃8金，期盼許樂再創佳績、摘金奪冠！