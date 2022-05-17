中新經緯報導，大陸國家發改委17日舉行5月新聞發布會。國家發改委政研室副主任、新聞發言人孟瑋稱，將繼續強化部門間、地區間協同和工作銜接，進一步健全產業鏈供應鏈風險監測預警體系，全力打通卡點堵點，推動產業鏈供應鏈安全穩定運行。

孟瑋指出，今年3月以來，受疫情影響，部分地區出現人員返崗受限、跨區域物流受阻、疏港運輸不暢等問題，對重點地區、重點領域的產業鏈供應鏈穩定運行造成了一定衝擊。按照中共中央、大陸國務院決策部署，國家發展改革委會同有關部門著力疏通堵點、卡點，有序推動企業復工復產，全力保障產業鏈供應鏈穩定運行。

一是暢通運輸通道保障物資通達。在公路運輸方面，與有關部門一道指導長三角三省一市，加強對高速公路和普通國道通行情況以及重點物資運輸情況監測，推動落實大陸全國統一的通行證制度。

截至5月16日，長三角貨車流量降幅持續收窄，涉疫重點地區收費站、服務區全部開通。在海運和機場鐵路運輸方面，加強指導調度和組織協調，促進貨物快運快抵。比如，加強對長三角地區港口待泊船舶數量和裝卸需求的監測調度，要求相關省市採取措施加大港口基礎設施有效供給力度。

二是督導地方建設和啟用中轉站。協調督導長三角有關省市布局建設了一批物資中轉站。比如，在上海、寧波、杭州建設了4個生產物資中轉站，有效保障了汽車生產零組件等生產物資的運輸需要，對推進汽車等重點行業復工復產發揮了重要作用。同時，支持地方強化物流末端配送能力，推動解決物流配送「最後一哩路」問題。

三是加強產業鏈供應鏈風險監測預警。指導各地建立產業鏈供應鏈風險監測處置體系，做好重點地區、重點行業復工復產情況的監測分析，及時掌握產業鏈供應鏈運行情況和苗頭性風險，有針對性地進行協調解決。

特別是對於積體電路等領域重點企業，實行日調度，加強部門、區域和行業之間的協同配合，幫助協調解決企業面臨的人員返崗受限、原材料運輸不暢、供應商停產等問題，確保企業正常生產經營，帶動上下游大中小配套企業協同復工復產。

孟瑋表示，下一步，大陸國家發展改革委將繼續強化部門間、地區間協同和工作銜接，進一步健全產業鏈供應鏈風險監測預警體系，完善風險研判處置機制，提升風險識別、精準有效處置能力，力爭做到風險早發現、早報告、早研判、早處置，全力打通卡點堵點，推動產業鏈供應鏈安全穩定運行。