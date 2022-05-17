王傳一首次挑戰類型劇，飾演神秘的房東。（轉高高娛樂提供）

林子熙在劇中飾演母親，將人性真實面表露無遺。（轉高高娛樂提供）

施名帥（中）、林子熙（左）扮演甜蜜夫妻。（轉高高娛樂提供）

《隔壁女兒的書包》演員陣容皆是實力派，導演李中（左三）攜施名帥（左一）、林子熙（右一）、王傳一（左二）打頭陣。（轉高高娛樂提供）

懸疑驚悚類型台劇正夯，演員施名帥、王傳一、林子熙將推出最新驚悚懸疑力作《隔壁女兒的書包》，由導演李中執導。施名帥、林子熙飾演的一對幸福平凡夫妻，搬家遇上救世主房東王傳一後發生一連串神秘故事，將人性真實面表露無遺。施名帥坦言當初看完劇本一度有些抗拒演出，但王傳一則是被劇本探討人性之惡深深吸引：「人性的惡是有可能被傳染的。」

施名帥雖然一開始有點抗拒演出，但還是被劇本感動：「因為這個題材很touch人心，讓我有點害怕去面對劇中父親遭遇的情感轉折，但是既然故事可以這麼觸動我，最後決定還是試試看。」導演李中和施名帥合作多年，很理解他擅長的戲路，對他的表演讚譽有加：「他很擅長處理內在矛盾的角色，這次的角色剛好是這樣的一個父親，他能將強大衝突的內在轉折用不誇張的方式轉化成外顯的行為表演。」

《隔壁女兒的書包》是王傳一首次嘗試類型劇的演出，劇本是吸引他接演的最大原因：「我們一開始討論這個劇本發人省思的是，他是一個被害者的時候，也可能成為一個加害者，而且人性的惡是有可能被傳染，這個主題想要讓大家來探討。」這也是他初次和李中導演、施名帥、林子熙合作，與2位演員有許多精采對手戲。李中說和王傳一討論過幾次角色後就沒有太多的調整，一到現場他已經把角色的氣質全部穿上：「這次一反之前他演過的角色，是最讓人驚喜的出演。」

施名帥、林子熙相識多年，第一次搭擋扮夫妻，默契十足，林子熙去年十月底升格為人母，自認現在的狀態更貼近母親角色，也很快地跟劇中女兒打成一片，讓她直呼：「我覺得小朋友真的會一直給大人驚喜，我們劇中女兒的演技非常自然，個性乖巧成熟，讓我跟小帥都很驚艷，同時也讓我們能夠快速的進入角色當中。」李中認為林子熙在鏡頭前幾乎像透明般，自然揭露角色內在的各種細微情緒細節，完全能撐住超大特寫的細節演出，不會讓人覺得太過火。

《隔壁女兒的書包》是全新驚悚懸疑系列影集《你，敢不敢？》的首波單元劇，影集內容改編自百萬人氣小說作家路邊攤作品《你敢不敢一起來？：路邊攤詭誌錄》。《你，敢不敢？》耗時一年半前期籌備與規劃，共有6個單元劇，每個劇集各自獨立但都帶有驚悚懸疑元素，探討人性不同面向。該系列特別邀請6位導演參與6部單元的製作，除了首波公布的李中，還有樓一安、蘇奕瑄、邱柏昶、洪子烜、郭涵涓加入，以及七位編劇，包括李庭瑜、陳炘怡、蔡芳紜、黃莞婷、楊修、楊惠娟、施虹如一同參與。

原著作家路邊攤相當期待看到小說改編成影視作品，他分享：「這六部故事都是我很喜歡的作品，很期待影集在加入導演及編劇的想法後，讓故事能有更多有趣的創意，身為原著作者的我，希望在看到作品後，也能像新觀眾一樣被嚇到不行！」

出品人兼監製黃浩正表示，《你，敢不敢？》的6個單元都經過大量的前製討論，每個故事只有1集，並且需要在45分鐘裡完美呈現、不拖泥帶水，希望觀眾能在劇情裡感受到一個小故事的跌宕起伏。除了希望能保留原著小說裡的精髓，也希望將不同的「人性」及「議題」帶進故事中，「希望探討在社會事件裡，身旁人們的冷漠間接加害悲劇產生，這當中，我們是否都是共犯？我們是否都是被害者卻也都是加害者？」其他5部單元及精彩卡司將陸續公開。