社區主委陳秀蘭說，由於園區內管線和電梯等公共場域，都可能會有共用情況，讓廠商和住戶擔憂危害健康。（李奇叡攝）

遠東工業園區是社區型工業區，並非獨棟式建築物。（李奇叡攝）

遠東工業園區民眾今日舉行抗議記者會。（李奇叡攝）

目前中祥醫院已經開始施工。（李奇叡攝）

中祥醫院將進駐新北市中和遠東工業園區，不過園區內廠商和住戶控訴，院方疑似打算把該處打造成呼吸長照和洗腎中心，但管線、電梯都和園區內工廠都有共用狀況，向業者提出衛生疑慮後，至今仍未收到明確回覆，也還沒有接到任何政府機關給的核准公文。中祥醫院院方回應，都有保持聯繫，也絕對不是長照機構，是普通醫院門診。

遠東工業園區民眾今日舉行抗議記者會，強調該處是社區型的工業區，並非獨棟式建築物，但中祥醫院和附設的洗腎中心沒有先行提供已獲政府機關核准的相關文件，也沒和社區民眾好好溝通，就直接開工，未來恐會影響社區民眾權益。

社區主委、泰瑋電子公司總經理陳秀蘭指出，屋主起初宣稱出租給中祥醫院，是要用於醫美、健檢，不過他們上網查詢才發現，中祥醫院可能會在該處建造用於呼吸長照和洗腎的醫療場所。

陳秀蘭說，由於園區內管線和電梯等公共場域，都可能會有共用情況，讓廠商和住戶擔憂危害健康，而中祥醫院在一樓動工，也可能影響建築結構，因此從去年開始便對業者提出抗議，但過程中對方卻沒給出確切計畫書。

陳秀蘭呼籲，對方應該給出完整計畫，至少也能消除疑慮，而新北市政府也應該出手審核這個案子，慎重看待。

中祥醫院行政管理部主任李詩年受訪時回應，目前都有一直在和屋主以及管委會聯繫，也絕對不是長照機構，是普通醫院門診。

李詩年強調，管線配置、電梯等施工細項，都會按照法令規定，也都有陸續和工務局、衛生局申請執照，目前還在流程中，後續也會繼續和住戶進行溝通。