侯友宜慰問台北慈濟醫院醫療團隊及居家照護中心。（新北市政府提供）

位於新北市新店區的台北慈濟醫院規畫為新北重度級急救責任醫院，積極協助投入各項防疫工作，新北市長侯友宜今（17）日上午前往慰問醫療團隊，並視察居家照護中心，侯友宜表示，去年全國收置最多的確診個案是慈濟醫院，今年慈濟醫院依然全力守護新北市民的健康，與新北市府通力合作。新北市18家責任醫院，團隊合作沒分你我，適時提供民眾醫療關懷及生活照顧，再度謝謝大家的幫忙。

疫情期間台北慈濟醫院配合加速開設專責病床收治新冠肺炎確診病患，並於去年6月1日起協助市府擴大篩檢政策，開設新店慈濟社區篩檢站，截至5月13日已服務3萬3614人次占全市總篩檢數71萬9570人次近5％。疫苗施打部分除院內疫苗門診外，也協助校園集中接種及社區大型接種站，截至5月15日已施打37萬7364人次。

此外，新北市4月14日率先啟動居家照護計畫，台北慈濟醫院全力配合，截至目前服務人數已超過1萬3000人，日新增派案更達2500案至3000案。該院為因應龐大的電訪量，更廣邀社區志工共同加入一起為民服務，並積極協助籌設新北市第4家新店集中檢疫所，已於4月21日啟動收治。

侯友宜表示，非常謝謝慈濟醫院在第一線扛起居家照護以及集中檢疫中心，更重要保有後端的醫療量能，去年全國收置最多確診個案，今年依然為新北民的健康全力守護，跟新北市政府通力合作，在院長趙有誠帶領醫療團隊及在慈濟醫院上人的指示下，無怨無悔、無私的奉獻，讓新北市民能夠得以身心靈安頓。

侯友宜說，新北市29區的衛生所、區公所及關懷中心支援人力，來關懷全新北市需要被關懷的個案，新北市就是靠這樣才能夠撐起全國最多的確診個案以及最高的居隔的人數，新北市18家責任醫院同心同力在拚新北市民的健康，所以新北市的醫院，包括第一層的基層診所以及第一層的衛生所、區公所，大家團隊合作，沒分你我，所以才能守住這一波，這一切都要感恩大家的幫忙，能夠適時地提供民眾醫療關懷及生活照顧，再度謝謝大家的幫忙。