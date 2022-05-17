本土疫情大爆發，校園防疫全面亮紅燈，近期頻傳幼童因染疫病亡。國民黨今天要求教育部，盡速給出停課與否指引，勿再放任教學亂象；即刻規劃停課配套如補救教學期程、數位落差問題；積極設法提高兒童疫苗施打率。

黨副秘書長王育敏表示，自4月20日至5月14日止，全國各級學校已有7萬7093名學生染疫，其中大專院校1萬6843千人，小學更有2萬5985多人，但當前6至11歲兒童已施打莫德納疫苗僅11.5萬劑，只占國小生總數的9.65％。

王育敏質疑，這學期現在不少指標大學都已改採遠距教學到學期末，但對多數沒有打過疫苗、確診人數最多的國小學童卻未比照，教育部未推出保護小朋友政策，要繼續實體上課沒有發快篩？要遠距教學有配套嗎？

王育敏說，國教行動聯盟調查顯示近8成5北部家長贊成統一停課，全國中小學校長協會也建議，在國中會考後暫停實體課至少2周，但教育部卻對校園染疫日趨嚴重完全不為所動，聽不進校長、家長聲音，忽視疫情高峰對於學童染疫風險。

立委林奕華表示，教育部防疫反應慢且未貼近教育現場實況，讓學校陷入停課、復課循環，或是一邊線上、一面實體的混成教學，教學效果不見得比全面實體或全面線上來的好。

台北市家長會長協會公關長劉栗蘋說，老師授課線上、實體混合，教學品質、學習效果與學生心情都受影響，希望教育部制定統一校園防疫機制讓家長依循，讓家長安心工作，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳。

文傳會副主委王鴻薇批評，南韓是發送快篩給學生，結果要上傳APP；德國也是在開學前發送快篩，且有施打疫苗者免快篩，台灣卻是一團混亂，政府為何不能提供充足快篩到校園，教育部不動如山。