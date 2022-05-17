大學申請入學二階甄將在5月19日到6月5日舉行，由於學生診人數增加，教育部近日發文給大專校院，各學系如果有需要可在二階甄試時啟動應變機制，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取，但要在3日前公告。

今年有68所大學院校2195個學系參加申請入學選才，「黃金周六」是落在5月21 日，有 169 個系組只在這一天辦理甄試；其次是5月20日有140個學系辦理、5月22日則有88個學系辦理。

依據現行防疫應變機制，一般校系如遇居家檢疫、居家隔離、加強自主健康管理、自主健康管理就醫採檢尚未接獲檢驗結果等個案考生，將改以學測＋書審方式，個案考生不得外出應試；至一般考生當天若遇發燒等身體不適情形，則比照過往各大學辦理甄試的經驗，提供隔離試場供考生應試。

由於學生確診人數增加，教育部表示，已授權各學系針對「辦理甄試的試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5％」等，該學系經系級招生委員會審議通過即可啟動應變機制，取消面試並改由學生的學測及書審成績來決定是否錄取。

倘學系啟動應變機制者，請至遲於甄試日（不含）3日前公告，且逐一通知所有考生知悉，維護所有考生應試權益。

教育部進一步指出，考量各醫學系、牙醫系、中醫學系具備一定的醫療防疫能量，能提供相當防疫保護措施，故奠基在目前防疫措施之基礎，再從輕症或無症狀確診考生外出至抵達學校甄試場地、學校提供隔離試場等階段避免與人群接觸，提升且強化防疫隔離試場規格等作法，研議開放輕症或無症狀考生外出應試。目前尚報請中央流行疫情指揮中心審議中。

教育部還請學系通知各報考考生應於甄試日前留意自身健康情形，若具感染風險請依學系規定告知，以利學系即時因應；倘有私自參加甄試之情事發生，經查證屬實者，將取消甄試成績並依傳染病防治法等相關法規進行後續處理。