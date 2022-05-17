名主持人徐乃麟6年前提供內湖豪宅供女性友人董子綺、楊強蓉開設麻將賭場，衍生出詐賭風波。後來楊女爆料指董、徐兩人有染，徐乃麟為此還丟掉一份300萬元的代言工作，於是提告向楊女和其黃姓律師求償200萬元。一審認為，楊；黃兩人爆料無從確認徐、董間的男女關係，已侵害徐的名譽，判賠10萬元；高等法院17日認為徐是知名藝人，與麻將賭場有無關係可受公評，且徐的確曾嗆董女是他馬子，因此改判楊、黃兩人免賠。

2019年間，徐乃麟因不滿楊女向媒體爆料稱董女是他小三，對楊女提告刑事加重誹謗罪，同年9月3日徐至台北地檢署出庭與楊女對質，事後楊女與黃姓律師在北檢大門外師受訪，除指稱徐乃麟說謊外，並公布一段徐乃麟親口說的錄音，「怎樣？她是我馬子，我睡過她，我幫她怎樣呢？關你屁事啊！他馬的」。

徐乃麟當時回應，那段錄音只是他脫口而出的氣話，並非真實，楊、黃卻透過媒體大幅報導，讓他名譽、人格受損，並因形象受損遭終止代言，損失300萬元，因此向楊、黃求償。一審北院認為，徐乃麟既然已否認錄音真實性，楊、黃又拿不出其他證據證明徐、董是男女朋友，判決楊、黃兩人應庭賠償徐10萬元。

但二審高院卻認為，徐乃麟是知名藝人，究竟有無協助董女開麻將賭場詐賭，不光是男女私德問題，而是可受公評之事。此外，徐乃麟雖然自稱上述董女是他馬子等語只是氣話，但確實曾口出此言，自然會讓楊女等旁觀者聽到後，產生兩人為男女朋友的認知，因此無須為此言論負損害賠償責任。