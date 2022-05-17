航空雙雄上周受到三大法人調節，導致股價快速回檔修正，在台股大盤近三個交易日反彈過程中，走勢相對疲軟。法人認為，第二季大陸疫情管控有利於航空運價維持高檔，但下半年則需觀察客機腹艙供給、油價上漲及客運相關成本增加三大變數。

長榮航(2618)第一季營收300.9億元，年增52.91％，營業利益42.05億元，年增338.7％，稅後淨利33.5億元，年增252.43％，每股盈餘0.64元。其中，第一季客運營收15.08億元，年減9.7％；貨運營收255.17億元，年增68％。

華航(2610)第一季營收372.33億元，年增33.8％，營業利益36.26億元，年增872.85％，稅後淨利30.72億元，年增401.39％，每股盈餘0.52元。第一季客運營收20.99億元，貨運營收327億元，年增36％。

第二季上海實施封城，影響進出口市場及航班運作，消費性電子商品需求下降，衝擊航空載貨量，不過，也有利於貨運運價上漲，法人估計上半年貨運價格可望維持高檔震盪。

但下半年占航空貨運供給6成的客機腹艙供給增加，將大幅舒緩這2年貨運運能供給不足的情況，恐怕影響航空雙雄貨運高營收表現。另外，法人報告，全球邁向解封之路，樂觀預估在旅遊需求強勁，第三季載客量就可回升到疫情前同期的50％，不過，客運相關成本也同步增加，加上燃油價格若維持在高檔，必須考量票價調升是否完全反映成本上揚。

長榮航上周遭三大法人賣超5.06萬張，華航賣超8.68萬張，昨天則分別回補1.52萬張及0.21萬張，航空雙雄今天依舊相對低迷，呈現開高走低。