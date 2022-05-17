報稅季來臨，標榜為消費者省錢，必勝客宣布即日起推出多重划算優惠，週一至週五到必勝客門市、APP或官網消費，點購任一口味紙包筆管麵、紙包飯或指定口味獨享比薩（限定夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒口味），只要加價1元就能任選薯金幣（小份）、BBQ烤雞（1翅1腿）、鱈魚塊（3塊）其中一項美味副食（不適用於外送平台）。

必勝客「PK雙饗卡」APP近期也推出豪華雙主餐「個人餐」超值隨饗券，4套特惠只要888元，最高可直接現省368元！「個人餐」隨饗券，可選擇任一口味紙包筆管麵及指定口味獨享比薩各一份，雙倍好料，讓上班族在報稅季也能輕鬆享受必勝客經典義式美味！而且透過隨饗券功能，還能跨店取、分次取、一鍵轉送，隨時隨地，想吃就吃。

必勝客也加碼推出「PK隨饗券迎夏饗樂季」會員雙重好康，5/18前，凡購買「PK隨饗券」，即可參加天天抽「PK點數三倍送」，消費滿1,500元還有機會把Switch遊戲機帶回家；5/29前，凡兌換任一隨饗券，還能再享520點PK點數天天抽。