台北市設立「警消醫護加油棧」提供防疫人員解決住宿需求，議員耿葳指出，被市長柯文哲標榜「挺醫護」的政策，僅僅5間、350房且集中在中正、萬華區，第一線防疫人員下班後已精疲力竭還要舟車勞頓，甚至擔心跨區入住會增添染疫風險，比起去年市府宣傳加油棧擴增至34家、提供987間房間，痛批市府成效大打折扣。北市觀傳局對此回應，持續積極媒合旅館並擴充量能。

警消醫護加油棧自2年前3月成立，讓家中有幼兒或長輩的防疫人員可在下班後住宿，不過，有護理人員向耿葳陳情，加油棧只有5間，集中在中正、萬華區，導致其他行政區的防疫人員必須搭大眾運輸工具前往，除了讓下班後已精疲力竭的防疫人員，增加舟車勞頓困擾外，更擔心於通勤途中增加染疫風險。

耿葳調閱資料發現，單單市立聯合醫院體系的醫護人數就有3260人，至今確診隔離高達300人，醫護除了身陷染疫高風險外，更擔心下班返家造成家人及社區風險，加油棧的需求也隨疫情升溫而增加。

她指出，北市除了聯醫以外還有不少大小醫院，所有醫護人員都正在疫情嚴峻的時刻守護民眾，另外還有台北市警察局、消防局上萬人也在防疫第一線。

耿葳痛批，加油棧政策執行至今2年多，在疫情最嚴峻、防疫人員最需要外宿支援的此刻，卻只媒合中正區及萬華區共計5間旅館、提供350間房，比起去年6月市府對外宣傳加油棧擴增至34家、提供987間房間的成效，簡直大打折扣。

對此，觀傳局回應，執行防疫勤務人員如有住宿需求，除可選擇一般旅館外，也可選擇「警消醫護加油棧」專案合作旅館訂房入住，出示相關證件，享有專案優惠價，已持續積極媒合旅館並擴充量能。