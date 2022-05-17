據澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）今天（5月17日）公布，今年1至4月，大陸全國鐵路累計完成固定資產投資1574.6億元（人民幣，下同），比去年同期增長0.6％，已開通新線581公里，其中高鐵358公里。

一是穩投資，積極支撐國家重大戰略實施。鐵路部門充分發揮鐵路建設投資數量多、用工規模大、關聯鏈條長、拉動經濟增長作用明顯等優勢，聚焦服務國家重大戰略實施，高質量推進川藏鐵路建設，緊盯國家「十四五」規劃綱要確定的102項工程中涉鐵項目落地，實施沿江高鐵、西部陸海新通道、中歐班列運輸能力提升相關項目等重大工程；亞洲最大的鐵路樞紐客站，中國第一座採用高速、普速客運車場重疊佈置的特大型客運站——北京豐台站即將開門迎客。一項項重點工程按下「快進鍵」，為國家重大戰略實施、穩定經濟大盤創造了良好條件。

二是助復工，積極服務經濟社會發展。吉林省實現疫情防控社會面清零目標後，沈白高鐵吉林段施工進展加快，4月18日，全線最長隧道白山隧道1號橫洞至進口段貫通。鄰近的遼瀋大地，瀋陽鐵路樞紐、沈丹鐵路鳳凰城至金山灣段擴能改造等多項工程復工復產。今年以來，鐵路部門一方面統籌做好建設工地疫情防控、現場施工組織和原材料、設備運輸內外溝通協調等工作，最大限度減少疫情對施工組織的影響，確保防疫和施工「兩手抓、兩不誤」；另一方面統籌疫情防控和經濟社會發展，與地方同舟共濟、共克時艱，在助力復工復產中發揮更大作用，努力搶回進度、補回損失。百色疫情緩解後，廣西境內防東鐵路、南玉鐵路、南崇鐵路、柳州樞紐改造工程等重點在建項目的156個工點全面復工復產，貴南高鐵廣西段陸續取得存軌施工、站房工程啓動、正線橋梁竣工等階段性勝利。

三是惠民生，進一步方便人民群眾出行。4月22日，黃黃高鐵開通後，黃州、浠水、蘄春、武穴等地進入高鐵時代，極大方便沿線百姓出行。今年以來，一條條鐵路新線「閃亮登場」：新疆阿克蘇至阿拉爾鐵路開通運營，南疆少數民族群眾載歌載舞；太子城至錫林浩特鐵路太子城至崇禮段為北京冬奧會冬殘奧會提供優質運輸服務保障；「晉煤外運」新通道邢台至和順縣鐵路順利開通，渝昆高鐵、中蘭客專、和若鐵路、大瑞鐵路、成蘭鐵路、麗香鐵路等項目紮實推進。