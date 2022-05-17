大陸國家發展和改革委新聞發言人孟瑋17日在記者會表示，今年以來，中國物價一直運行在總體合理區間，後期也完全有條件、有能力、有信心繼續保持物價平穩運行。要以煤炭為「錨」做好能源保供穩價。

國際地緣政治局勢緊張擾動全球糧食、能源供給，輸入性通膨壓力持續加大。受此影響，4月中國居民消費者物價指數（CPI）同比漲幅為2.1％，重回「2」區間，且漲幅創5個月新高。

孟瑋表示，高通膨嚴重衝擊著歐美普通民眾的生活，部分家庭甚至出現財務危機。與國際高通膨相較，面對複雜嚴峻的外部形勢，中國統籌疫情防控和經濟社會發展，精準把握宏觀政策力度節奏，持續做好重要商品保供穩價工作。

她指出，今年以來，中國物價一直運行在總體合理區間，4月份CPI同比上漲2.1％，工業品出廠價格指數（PPI）同比上漲8.0％，漲幅明顯低於其他主要經濟體。

孟瑋表示，中國經濟韌性強、市場空間大，政策工具箱豐富，特別是糧食生產連年豐收，生豬產能充足，工農業產品和服務供給充裕，完全有條件、有能力、有信心繼續保持物價平穩運行。

她稱，大陸國家發改委接下來將從四個方面綜合施策、精準調控，全力做好大宗商品保供穩價工作。

一是做好糧食保供穩價工作。穩定播種面積和產量，保持糧食量足價穩，確保中國人的飯碗任何時候都牢牢端在自己手中。

二是以煤炭為「錨」做好能源保供穩價工作。通過完善煤炭產供儲銷體系、強化市場預期管理等措施，引導煤炭價格在合理區間運行，通過穩煤價來穩電價，進而穩定整體用能成本。

三是做好礦產品保供穩價工作。加大鐵礦石等國內勘探開發力度，加快礦產品基地建設，增強大陸國內資源保障能力。同時，強化進出口調節，堅決遏制高耗能、高排放、低水準專案盲目發展，促進重要礦產品安全供應、價格基本穩定。

四是持續加強市場監管。發改委將會同有關部門，加大期現貨市場聯動監管力度，嚴厲打擊捏造散布漲價資訊、囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，特別是對於資本的惡意炒作，將予以堅決打擊。