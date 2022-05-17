美國南加州一處長老教會昨天發生槍擊案，行政院長蘇貞昌今天透過臉書表示，台灣與美國都是民主自由的社會，每個人的政治立場或理念縱有不同，本應相互尊重、理解與包容，這也是民主自由的可貴之處，任何意見的分歧，都不應該成為彼此對立仇視、甚至是殺害他人的藉口。

對於罹難者與傷者家屬，蘇貞昌表達深切的哀悼與慰問，蘇貞昌說，今天已請外交部、僑委會全力協助受害者及其家屬相關的善後事宜，並與美方密切合作，加強保護我國僑民安全，並提供所有僑胞、留學生、旅美國人必要協助。