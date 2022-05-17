「3＋4居家隔離」防疫政策今天起改成「0＋7」，老師也適用，引發家長恐慌。教育部今天表示，教職員工若為密切接觸者且打滿3劑疫苗，得免居家隔離並自主防疫7天，其中自主防疫期間仍以不到校為原則。不到校期間，以彈性措施進行遠距教學等。

中央流行疫情指揮中心5月16日新聞稿宣布「為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，自5月17日起調整 COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫；未完成3劑疫苗接種者：維持3天居家隔離＋4天自主防疫」。

指揮中心表示，有關高中以下學生均尚未接種第三劑疫苗，尚無適用「打滿三劑得免除居家隔離」之問題。考量學校為高風險群聚場所，學生「維持3天居家隔離＋4天自主防疫」之自主防疫期間仍以不到校為原則，於自主防疫期滿且快篩檢測陰性後方可上學。

老師適用「0＋7」新制後，若為密切接觸者且打滿3劑疫苗，得免居家隔離、但要自主防疫7天，他們在自主防疫期間如果到校上課，因為仍具傳染性，引發家長恐慌，恐會造成更多學生請假不去上學。

教育部指出，教職員工若為密切接觸者且未打滿3劑疫苗，依5月17日起之防疫規範，仍要居家隔離3天、自主防疫4天，且自主防疫期間以不到校為原則；教職員工若為密切接觸者且打滿3劑疫苗，得免居家隔離並自主防疫7天，其中自主防疫期間仍以不到校為原則，但可彈性進行遠距教學。