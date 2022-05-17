麥當勞去年8月才因航運供貨不穩鬧「薯餅荒」，未料近期又上演相似情況。有民眾發現麥當勞在門市貼出公告，指「薯條缺貨」。對此，業者證實消息，「因全球航運不穩，薯條到貨不及，麥當勞各餐廳於庫存售罄後，將暫時停止供應薯條。」

麥當勞方面表示，門市將陸續斷貨，不過有些店仍供應，且現今也正積極補貨，「請大家不要緊張！預計5／20起陸續恢復正常供應。造成不便，敬請見諒。」

另外，薯條暫停銷售期間，麥當勞也會持續提供金黃地瓜條、四塊／六塊麥克雞塊、麥脆鷄腿等配餐選擇，設法留住消費者。