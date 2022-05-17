Skywalker Robotics團隊代表台灣選手入場，製作富有台灣文化色彩的海報大大秀出Taiwan 字樣，讓更多人看見台灣文化之美。（明道中學提供／盧金足台中傳真）

明道中學國中部學生組隊參加2021-2022 VEX VIQC機器人世界錦標賽Middle School組，榮獲世界總冠軍，國際部學生跨校組隊參加VEX VRC金屬型機器人世界錦標賽，勇奪世界分區冠軍；該機器人盛會2020年因疫情取消，2021年線上舉行，今年恢復實體賽事，明道選手5月前往美國參賽，從全球500支隊伍中脫穎而出。

在美國達拉斯會議中心舉行的VEX機器人世界大賽，是全球矚目的機器人大賽，全世界有50個國家地區2萬多支賽隊參加，選出國中組500隊與高中組820隊，來到美國參加實體賽事，全部隊伍同場競技，前兩年受疫情影響，去年改採線上競賽，今年終於恢復實體賽事，僅維持少數線上賽事，讓各地的隊伍都相當興奮。

明道中學國中部二年級簡銘浩與曹仕杰兩名學生，從國小即合作學習VEX機器人，默契十足，升上國中一起讀明道中學國中部，組成「Never Give Up」隊，今年1月在宜蘭縣舉辦的「2021-2022 VEX Taiwan Open」中取得晉級，成為台灣代表隊。

5月前往美國參加VEX VIQC機器人世界錦標賽，從全球500支隊伍勝出榮獲Middle School組世界冠軍。

曹仕杰表示，這是第一次打進世界賽，雖然在疫情中仍做好萬全準備，跟簡銘浩出國挑戰世界賽，最終代表台灣與明道，一舉獲得2022 VIQC國中組團隊挑戰賽世界冠軍、世界技能挑戰賽第三名、團隊挑戰賽分區冠軍與巧思獎。

這一路走來的心路歷程與三年的VEX大小競賽經驗，他們希望有機會分享有興趣的學弟妹，進行經驗傳承。

明道中學國際部陳柏丞、游天睿、王冠詠與台中高工張崴誠、惠文國中陳宣妤跨校自主組隊Skywalker Robotics，主要隊員均有參加VEX機器人世界賽2-4年的豐富經驗。

第一天開幕式以奧運會旗中華台北名義，代表台灣選手們參加Parade of Nation入場遊行，隊員製作富有台灣文化色彩的海報大大秀出Taiwan 字樣，透過國際的場合讓更多人看見台灣文化之美。

三天賽事下來，該支賽隊創下不少台灣VEX VRC高中組實體賽事紀錄，在82組世界強隊大出風頭，包括拿到世界賽分區總冠軍，並以分區第一種子冠軍聯盟直接進到競技場比世界前八強總決賽，一分鐘技能賽世界排名第八，裁判頒發驚奇獎肯定隊員機械結構表現相當優異。

明道中學校長汪大久指出，學生在這次國際賽事為校爭光，更為國爭光，所有VEX機器人世界大賽的參賽選手揚威海外，台北駐休士頓代表處處長康復文頒發蔡英文總統與副總統賴清德的賀電，鼓勵選手朝機器人STEM領域努力。

汪大久強調，鼓勵學生發現自己，成為各領域的Maker，培訓機器人製作也是六年一貫、從小扎根，今年國中部舉辦的MATRIX鐵人明道國二班際競賽，由生活科技科老師與國中部合作，高中部也有金屬機器人FRC社團與競賽，期望透過教育與競賽推廣，訓練臨場應變能力，進一步應用所學，樂在享受競賽過程。