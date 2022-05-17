中租-KY(5871)董事長陳鳳龍今（17）日宣布，為拓展品牌能見度，旗下仲信資融推出的中租「零卡分期」更名為「zingala銀角零卡」，zingala與台語的零錢同音，滿足消費者每個月以小額零錢逐步從零打造夢想，且新品牌將走出台灣，展開東協消費金融市場布局。

2000年成立的仲信資融透過實體通路深耕「無卡分期」市場，累積逾200萬位線下消費者。2018年9月將無卡分期業務線上化，推出「零卡分期」品牌的無卡電子交易模式，與台灣三大電商通路合作，並持續拓展多元應用的生活消費場景，開發不同產業的合作對象。

仲信資融目前實收資本額30.94億元，2021年合併營收25.52億元、年增達32.08％，歸屬母公司稅後淨利11.05億元、年增達47.97％，每股盈餘（EPS）3.2元，全數改寫新高。2022年前4月自結合併營收10.55億元、年增達42.01％。

陳鳳龍表示，疫情改變經濟結構與消費生態，中租在改變浪潮中全面深度推動消金業務，將台灣數位轉型成功經驗複製到東協子公司，有計畫地促使每家子公司逐步落實推出消金產品，創造多個利基市場。為面向國際，經集思廣義後孕育「zingala銀角零卡」誕生。

陳鳳龍指出，中租-KY目前在東協的越南、菲律賓、新加坡、印尼等7國設有據點，經檢視各國巿場結構後，首先鎖定信用卡比重不高的馬來西亞拓展「zingala銀角零卡」品牌，且旗下仲利成功融資公司業務即是以消費性的車輛貸款為主。

為此，原仲信資融資深副總經理張銘聰於今年派任仲利成功總經理，就是為了導入台灣經驗，開展「zingala銀角零卡」消金業務。陳鳳龍表示，除了馬來西亞外，預期後續將陸續進軍柬埔寨及泰國。

仲信資融資深副總經理陳瑞興說明，「zing」為熱情歡呼、「gala」則是盛大慶典，「zingala銀角零卡」希望帶給消費大眾美好消費與無限可能。以硬幣的簡約型態、採用「0」為品牌標章，意味從零擴展至無限大，並催生新吉祥物獨角獸「zinga醬」。

陳瑞興表示，「zingala銀角零卡」著重優化會員使用體驗，以「導購」為核心的新形態商業模式，將過往分散在線上與線下的消費管道，整合到新版官網與APP中，縮短消費者的搜尋成本，打造一站購足的消費體驗。

目前「zingala銀角零卡」在台灣已擁有逾86萬的年輕數位會員，合作業者突破4萬家，提供消費者小額支付、大額分期服務。除了攜手各大電商平台與商店賣家，更以生態圈概念提供「中租Coin」回饋機制，帶動消費者黏著度與回購頻率。

仲信資融表示，「zingala銀角零卡」致力提供有競爭力、差異化、增補性、提供與國際同步的金融服務，給予顧客彈性靈活動消費支付選擇，讓小資族、自由工作者、新興工作者及沒有信用卡或信用卡額度不夠的消費者得以輕鬆消費分期，去年受惠戶數逾30萬人。