匈牙利總理奧班（Viktor Orban）所屬政黨剛在4月國會選舉取得壓倒性勝利，奧班今天正式宣誓連任總理，並再度抨擊歐洲聯盟（EU）和「自我毀滅的」西方國家。

法新社報導，這個中歐國家目前正與其他歐盟會員國磋商，因為在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟尋求促成俄羅斯石油禁令。然而近年尋求與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拉近關係的奧班先前表示，他不會支持這項禁令，理由是匈牙利仰賴俄國石油。

奧班敦促歐盟尊重民族國家的主權，他說「歐洲西半部與匈牙利之間的文化疏離日益嚴重」。

他在國會199席中以133票贊成、27票反對的表決結果連任總理後說：「這是因為我們相信歐洲的基督教文明基礎，也相信國家，但歐盟已放棄。」

一個在野黨全員離開議院，抗議這場他們認為不公平的選舉，並稱新政府「不合法」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天雙雙在推特上恭喜奧班連任。范德賴恩寫道：「歐盟面臨種種前所未有的挑戰。我期待攜手合作，確保我們能夠共同成功解決。」

58歲的奧班在內容廣泛的演說中告訴新一屆議員：「未來十年將是一個充滿危險、不確定性和戰爭的時代。」

奧班說，除了迫在眉睫的經濟衰退、能源危機和大流行病的威脅，歐洲還必須應對「西方世界自我毀滅浪潮又起」。

他說，「性別錯亂」（gender madness）和「歐洲人口大取代計畫」是「自殺性實驗」，喚起一種極右翼陰謀論，根據這種陰謀論，歐洲白人會被非白人移民蓄意取代。

奧班所屬的右翼青年民主黨（Fidesz）4月3日勝選，自2010年以來連4屆贏得2/3多數議席，將得以進一步修憲和加速制定新法。

匈牙利經常與歐盟在法治、移民及LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）權利等諸多議題上發生衝突。奧班的一些反對者懷疑他想讓匈牙利脫離歐盟，並批評他與蒲亭關係密切。

奧班今天表示：「未來十年仍是（歐盟一員）符合我國利益。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110517