中國創新投資公司主席向心和他的妻子龔青，自從2019年捲入共諜案後，遭限制出境滯台至今，今年2月向心夫婦涉犯《洗錢防制法》，遭台北地院判決無罪。經檢方上訴，由於向心夫婦限制出境、出海期限將至，高等法院17日就此開庭，龔青表示今天已是他們夫妻滯台的第905天，看不到兒子，年邁的父母也很擔心、煎熬，希望法院能解除他們的限制出境、出海。

向心強調，檢察官起訴和上訴的內容都不是事實，希望不用再把他們強留在台灣。龔青則說，留在台灣的這905天，剛好碰上台灣疫情起起伏伏，從最早的搶口罩，去年的打疫苗，到現在的買快篩，他們都沒有辦法，最後還是靠律師和移民署交涉，加上政府為防疫開放逃逸外勞也可以打疫苗，夫妻兩人才透過這個管道打了兩劑疫苗，差點連最基本的人權都沒有。

向心律師指出，向心在台三處房產都也被檢方查扣，足以擔保他會繼續接受審判，且就算向心真的有洗錢，洗錢最怕的就是不法所得被沒收，既然房產都已被查扣，也不用擔心日後無從執行沒收。向心也向法官表示，為了捍衛自己的名聲，他每次開庭一定會到。法官最後表示此部分還需要經過評議，諭知候核辦。