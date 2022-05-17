大陸A股市場上一眾「虛擬數位人」概念頻頻引發關注。據《每日經濟新聞》統計，過去一年，28家「虛擬數位人」概念股中，有25家公司股價在2021年累計實現上漲。而在已披露年報或業績預告的26家公司中，有19家公司實現盈利，7家公司出現虧損。「虛擬數位人」儼然成為大陸資本市場新風口。

值得注意的是，28家「虛擬數位人」概念股公司中，按照申萬行業標準，占比最多的為傳媒行業公司，為13家；其次為電腦行業公司。此外，紡織服裝、建築裝飾、休閒服務等公司也紛紛入局。

比如天娛數科重組後將電競遊戲與數據流程量作為主營業務，在2021年年報中，公司明確表示將聚焦虛擬數位人研發生產與IP孵化運營兩個方面。與之相似的還有曾經的「女鞋第一股」星期六，通過數位化轉型在直播電商賽道突飛猛進，如今公司推出了「孔襄」、「周小瑜」等虛擬人，進一步豐富直播電商玩法。

公開資料顯示，202年底，芒果超媒布局「元宇宙」，不僅發佈首批數位藏品，同時還佈局虛擬數位人，推出數位人「瑤瑤」、「小漾」等。該公司在互動平台回覆投資者提問時表示，公司未來規劃將推出更多符合公司主營業務發展與市場受眾需求的虛擬角色。

天風證券研究所副所長兼傳媒互聯網首席分析師文浩日前表示，虛擬人賽道目前尚處於萌芽探索期，股價波動幅度較大，目前還沒有清晰商業模式。投資者可以從技術能力、運營能力、創意能力、商業模式這四個角度去考量虛擬人賽道的公司。

在披露2021年財報或業績預告的26家公司中，19家公司2021年實現盈利，僅有芒果超媒、科大訊飛、利亞德淨利潤在5億元（人民幣，下同）以上。7家公司出現虧損，其中奧飛娛樂、佳創視訊等4家公司持續虧損，雲南旅遊、星期六等3家公司由盈轉虧。

從數據來看，正如分析師所言，虛擬人概念股的業績還尚未兌現。這是因為儘管上述公司均被劃分為「虛擬數位人」概念股，但大部分公司並不以虛擬人為主營業務，甚至部分公司在2021年末才開始佈局虛擬人賽道。在已經披露年報的23家公司中，僅有天娛數科、佳創視訊、拓爾思、利亞德等少部分公司提及了數位人或虛擬人概念。