王力宏和李靚蕾的離婚官司未了，今年3月跟律師透過視訊方式開調解庭後，至今仍沒有更進一步的消息。今天是王力宏46歲生日，不到半天微博已湧現超過16萬名粉絲祝賀他生日快樂，被問到生日願望？王力宏所屬宏聲音樂回應：「非常感謝大家的關心，看到粉絲們的祝福力宏很感動，生日願望就是孩子們能健康、快樂，家事訴訟可以早日落幕。」

王力宏和李靚蕾3／17開庭為3名子女親權行使、探視方式等打官司，法院指出兩人達成共識，為考量隱私及子女最佳利益，就調解過程的討論內容，希望遵循不公開的原則，亦不公諸媒體。

為顧慮小孩以及官司結果，雙方近來都很低調，李靚蕾在母親節前夕分享小孩送的手寫卡片，接著就未更新社群動態。王力宏則是自從去年年底致歉後就不再發文，社群網站長達4個多月未更新，據了解他一直默默在等待探視孩子也很積極配合法院的庭期，希望官司可以早日落幕。