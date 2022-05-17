為期兩天的「2022年台北紡織展(TITAS)春季採購洽談會」已於日前結束。紡拓會17日指出，因疫情延燒國內邊境管制仍未鬆綁，此次展出以實體與視訊並行的方式辦理，協助國內業者持續與國際買主接軌，開拓全球商機。

此次春季採購洽談會，共邀請來自7個國家的17個國際品牌，與50家台北紡織展參展商，進行105場一對一採購洽談會。

今年的春季採購洽談會，邀請來自不同專業領域的國際買家參與，例如衝浪、狩獵、登山、競賽運動、休閒流行及嬰兒汽車座椅等，品牌包括：美國GOLITE、MARMOT、UNDER ARMOUR、VF CORP；英國BRITAX、PENTLAND、SPRAYWAY；義大利OBERALP、MACRON；澳洲RIP CURL、SEA TO SUMMIT；日本三井、MIZUNO；韓國YOUNGONE；中國大陸諾詩蘭、鐵血、探路者等。

氣候變遷議題是全球矚目焦點，永續發展是世界齊心的目標，紡拓會指出，今年的春季展，品牌商採購重點也以「永續環保」為主軸，積極建立結合環保與機能的綠色供應鏈。

在原料方面，訴求可再生、生質及消費後回收的纖維、紗線及布副料，例如：回收寶特瓶、漁網回收及海洋廢棄物回收等；在永續製程方面，則訴求以減少染色廢水與降低碳排放量製成的布料，例如無水染色技術、植物染色技術、原抽色紗布料等；在機能應用方面，則著重具吸濕排汗、抗菌、防汙、涼感遮光等複合機能紡織品。

縱使防疫管制依舊，台灣紡織業與國際市場需求的鏈結依舊強烈，紡拓會指出，今年的「台北紡織展TITAS」，規劃採實虛並進的Hybrid模式辦理。將在10月12-14日舉行。

為利參展商觸及更廣大的客群與商機，今年的TITAS，在實體展架構基礎下，增加多項數位化服務，包括：實體展及線上實境展廳同步開展、線上型錄及主題展示、展場導覽直播及實體與視訊並行的採購洽談會等，為參展商及全球品牌買主打造即時、快速的媒合平台。